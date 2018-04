Neues Ehrenmitglied gewählt

Anzeige

Scheidental.„Treue Mitglieder sind das Gerüst eines jeden Vereins und Garanten für Kontinuität und innere Stabilität“, sagte Frank Brenneis, Vorsitzender des Mehrspartenvereins VfR Scheidental im Rahmen der vergangenen Vorstandssitzung, in der zwei verdiente und langjährige Mitglieder ausgezeichnet wurden. So nahm Marco Scheuermann für seine 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Verein die Ehrennadel mit Urkunde in Empfang. In all den Jahren hatte er die Pflege des Hauptspielfeldes und des Trainingsplatzes zuverlässig übernommen.

Nach einstimmigem Beschluss des Vorstands und der Mitgliederversammlung wurde Trudpert Scheuermann aufgrund seiner vielfältigen Verdienste um die Sportgemeinschaft zum Ehrenmitglied ernannt. Scheuermann ist seit 1964 Mitglied beim VfR Scheidental und sehr mehr als 44 Jahre im Vorstand engagiert. Er war es auch, der das Gelände für die Sportanlage an die Gemeinde verkauft hat. Aufgrund seiner Kenntnisse in der Landwirtschaft ist er in eigenständiger und vorbildlicher Funktion zusammen mit seinem Sohn Marco seit vielen Jahren für die Pflege der Sportanlagen verantwortlich. Auch bei baulichen Maßnahmen ist er immer an vorderer Front aktiv.

Seine Tätigkeiten im Verein waren: Kassier von 1969 bis 1973, Jugendleiter von 1973 bis 1976, Platzkassier von 1979 bis 1984 und stellvertretender Vorsitzender seit 1984. Geehrt wurde Scheuermann bisher vom VfR für 50 Jahre Mitgliedschaft sowie für 25 und 40 Jahre Vorstandsarbeit.