Ohne die Unterstützung ginge vieles nicht

Schloßau.„Ein Förderverein ist in der Regel ein Verein, dessen Hauptzweck in der Verbindung von finanziell potenten Geldgebern und einer unterfinanzierten gemeinnützigen Einrichtung besteht. Fördervereine sind eine Form des bürgerschaftlichen Engagements in der Zivilgesellschaft“. Und so verstehen sich auch Schulfördervereine als Institutionen sich freiwillig engagierender Bürger, Spender und Stifter. Diesen Grundsätzen nicht nur gesetzmäßig, sondern auch gesellschaftspolitisch verpflichtet, präsentiert sich auch der Förderverein der Grundschule in Schloßau, dessen Mitglieder sich zur Jahreshauptversammlung einfanden.

In seinem Rechenschaftsbericht dankte Vorsitzender Mike Schneider allen, die sich für die Verwirklichung der Inhalte in der Vereinssatzung eingesetzt hatten, der Schule für das harmonische Miteinander und der Gemeinde für die Unterstützung. Im Berichtszeitraum leistete man unter anderem Unterstützung im Rahmen der Einschulungsfeier und unterstützte die Kinder bei einem Besuch auf dem „Indoorspielplatz“ in Buchen

Außerdem schaffte der Verein Sofa und Sessel für den Ruheraum in der Schule an und übernahm die Kosten für das Präventionsprogramm „Trau dich“, finanzierte eine Eisspende im Rahmen des Schulfestes und die kleinen Präsente am Nikolaustag.