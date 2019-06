Pasteurisieren wurde gut angenommen

Mudau.88 Mitglieder mit insgesamt 138 Geschäftsanteilen bilden aktuell das tragfähige und stabile Geschäftsfundament der Raiffeisen-Waren-Genossenschaft (RWG) Mudau, deren Mitglieder und Gäste sich zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Engel“ trafen.

Als Tenor der Rechenschaftsberichte wurde festgestellt, dass sowohl bei der Mosterei als auch im allgemeinen Geschäftsbetrieb wiederum eine solide und fachlich fundierte Arbeit geleistet wurde. Dies sei auch durch die Gewinnausschüttung an die Mitglieder unterstrichen worden, hieß es. Im Beisein von Franz Brenneis als Vertreter der Gemeinde dankte Josef Elser in seiner Funktion als Vorsitzender den Mitgliedern, Geschäftspartnern und Kunden für ihre Treue, den Funktionsträgern für ihr Engagement und besonders den Mitarbeitern in der Mosterei für ihren überdurchschnittlichen Einsatz. Für die Erstellung der Bilanz und den Jahresabschluss war Gerhard Baumbusch verantwortlich und zum Protokollführer wurde Willi Müller bestellt. Ausführlich ging Geschäftsführer Martin Oeden in seinem Jahresbericht auf die geschäftlichen Inhalte der Genossenschaft ein. Den Erträgen in Höhe von 12 867 Euro standen in der Gewinn- und Verlustrechnung Aufwendungen von 11 337 Euro entgegen, was einen Jahresüberschuss von 1529 Euro bedeutet.

Deutlich mehr Liter gepresst

Wie der Geschäftsführer weiter ausführte, gelte die Mosterei nach wie vor als Haupttätigkeit der RWG, in der im Zeitraum vom 15. September bis 13. Oktober insgesamt 70 000 Liter Obstsaft (2017 waren es noch 28 000 Liter) gepresst wurden. Als Grund für diese Steigerung mit einhergehender Mehrbelastung für die Mitarbeiter nannte Oeden den trockenen Sommer mit sehr früher Reifung und die Tatsache, dass man zunehmend mehr Kunden aus dem Raum Kirchzell und Umgebung zu verzeichnen hatte. Die Pressgebühren lagen bei kleinen Mengen bei 18 Cent und bei größeren Mengen bei 13 Cent je Liter und der Apfelsaft-Preis bei 60 sowie 80 Cent. Allein bei Äpfeln wurden 435 Tonnen erfasst. Gut angenommen wurde im Vorjahr wieder das Pasteurisieren des eigenen Apfelsaftes durch die Firma Englert aus Gundelsheim. Für den Aufsichtsrat berichtete im Anschluss dessen Vorsitzender Stefan Schölch, der auch die Handhabung der Gewinnausschüttung und die Zeichnung von Geschäftsanteilen bei der ZG Raiffeisen in Karlsruhe erläuterte. Als Auszahlungstermin für die Dividende nannte er den 21. Juni dieses Jahres. Vorausgesetzt, dass in diesem Jahr wieder genügend Obst anfalle, werde man wieder die Pasteurisierung anbieten. Durch den Genossenschaftsverband wurden im Rahmen der Prüfung keinerlei Beanstandungen in der Geschäftsführung der RWG Mudau festgestellt, weshalb sowohl Vorstand und Geschäftsführer als auch der Aufsichtsrat einstimmig entlastet wurden. Bei den Neuwahlen unter der Leitung von Franz Brenneis wurden Josef Elser als Vorstandsvorsitzender, Martin Oeden als Geschäftsführer und Stefan Schölch als Aufsichtsratsvorsitzender in ihren Ämtern mit einstimmigem Votum bestätigt. Namens der Gemeinde nannte Franz Brenneis die RWG eine kleine, aber feine Genossenschaft und damit besonders wichtig für Mudau, wo sie mit der Mosterei besondere Nachhaltigkeit unter Beweis stelle und ihre Kunden ganz hervorragend bediene. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.06.2019