Personelle Engpässe sorgen für Probleme

Heidersbach.„Es war schon mal einfacher“, resümierte Vorstand Volker Noe das letzte Geschäftsjahr des Musikvereins Heidersbach. Demzufolge wechselten sich im Verlauf der Mitgliederversammlung Licht und Schatten ab. Der Stamm der Aktiven werde immer dünner, was zur Folge habe, dass das vorweihnachtliche Kirchenkonzert im letzten Jahr entfallen musste. Äußerst positiv habe sich dagegen das alljährliche Scheunenfest, bei dem die Musiker ihre Haupteinnahmen erzielen, entwickelt.

Berufliche Gründe

In seinem Jahresbericht beleuchtete der Vorsitzende Noe die Probleme, mit denen die Verantwortlichen im Tagesgeschäft zu kämpfen haben. Viele der Aktiven seien aufgrund ihrer Ausbildung oder beruflichen Situation nicht jede Woche greifbar. Darüber hinaus hätten einige von ihnen aus besagten Gründen ihre Aktivität zumindest vorübergehend beendet. Diese Tatsache sei besonders im Klarinettenregister sehr schmerzhaft, da hier derzeit kein Musiker zur Verfügung stehe. Die Vorbereitungen auf das geplante Kirchenkonzert verliefen daher sehr schwierig und als es dann aufgrund von Krankheit und beruflicher Abwesenheit zu einigen Ausfällen kam, habe man die Notbremse ziehen müssen. Daher entschloss man sich schweren Herzens, das Konzert abzusagen.

Qualität im Auge

Die weiteren anstehenden Termine konnten aber alle bewältigt werden und auch das jährliche Scheunenfest sei aufgrund des guten Wetters überaus positiv verlaufen, so der Vorsitzende. Sehr erfreulich laufe nach wie vor die Bläserklasse, die als Kooperation zusammen mit dem Musikverein aus Limbach in der Laudenberger Grundschule angeboten wird. Die Leitung liegt in den Händen von Josef Backi. Nach Beendigung der Grundschule finde die Ausbildung dann in den eigenen Reihen und mit externen Ausbildern statt. Hierbei müsse man ein besonderes Auge auf die Qualität haben, denn nach Verlassen der Grundschule fange die Ausbildung erst richtig an.