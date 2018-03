Pfarrer ist für den Jubilar der Idealberuf

Anzeige

Steinbach/Rippberg.Noch heute spricht man viel über die tollen Jugendzeltlager im Dekanat Buchen-Walldürn-Hardheim, die unter der Leitung von Pfarrer Norbert Merz für viele Generation unvergessliche Jugenderlebnisse darstellen. Am heutigen Donnerstag feiert dieser beliebte Pfarrer in Steinbach seinen 90. Geburtstag. Noch immer hat der Jubilar für jede Situation den richtigen „Spruch“ auf den Lippen und ist ein guter Unterhalter. Bis vor vier Jahren war er eine sehr gefragte „Aushilfskraft“. Er sprang in der Seelsorgeeinheit Buchen-Limbach-Mudau immer dann noch mit Leib und Seele ein, wenn Not am Mann war.

Als die FN ihn im Juni 2005 anlässlich seines goldenen Priesterjubiläums besuchten, drückte er sein bisheriges Leben mit dem Satz aus: ,,Es gibt keinen schöneren und vielseitigeren Beruf als der des Pfarrers“. Diese Aussage, zu der er nach wie vor steht, dokumentiert, dass er vor 63 Jahren die richtige Wahl getroffen hatte, wenngleich die Anfänge nicht unbedingt auf einen Priesterberuf schließen ließen.

In Sinsheim am 15. März geboren, wuchs Norbert Merz während des Krieges in Hardheim auf und besuchte das Gymnasium in Buchen bis er, wie so viele seiner Alterskameraden, in den Kriegsdienst eingezogen wurde.