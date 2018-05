Pflege und Bewahrung von Heimat und Brauchtum

Anzeige

Als Höhepunkte nannte der Vorsitzende die gute Zusammenarbeit mit dem Verein örtliche Geschichte Schloßau im Rahmen der Zusammenstellung des neuen Jahrbuches und die Übergabe des Kiosks am Minigolfplatz an die Gemeinde.

Über 20 Bildstöcke würden derzeit durch Bildhauer Drolshagen saniert. Die Arbeiten sollen nach Vorgabe des Denkmalamtes bis zum 30. Juni abgeschlossen sein.

Ausführlicher ging der stellvertretende Schriftführer Horst Schork für den erkrankten Willi Müller auf die Inhalte der Aktivitäten und Veranstaltungen ein.

So beispielsweise auf die Übergabe des M16 an Text- und Bild- und Textlieferanten, Redaktionsteam und Bürgermeister im Bürgersaal des Mudauer Rathauses. Hierbei wurde auch Roland Grimm als bisherige „Leitfigur“ der M-Redaktion nach sieben Jahren in verantwortlicher Position mit einem Präsent verabschiedet.

Der Verein „Heimat- und Verkehrsverein Mudau“ werde derzeit von 135 Mitgliedern und zwei Ehrenmitgliedern getragen. Weiter resümierte der stellvertretende Schriftführer das Programm von „Mudau aktiv“ unter dem Thema „Wo Tacitus der Wind ins Gesicht blies“ mit den „Geopark Vorort“-Begleitern Klemens Scheuermann und Hans Slama im Rahmen einer interessanten Wanderung.

Neben diversen Informations- und Vortragsabenden wurde im August ein Halbtagesausflug „Auf den Spuren der Nibelungen“ nach Michelstadt, Worms und in das Mossautal unternommen.

Im Anschluss berichtete Schatzmeister Uwe Hofmann über einen zufriedenstellenden Kassenstand. Da Kurt Habedank und Kurt Henn keine Beanstandungen hatten, erteilten die Mitglieder dem Vorstand Entlastung.

Unter der Leitung von Bürgermeister Dr. Rippberger brachten die Neuwahlen folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorsitzender Hans Slama, Stellvertreter Uwe Hofmann und Alois Friedel, Schriftführer Willi Müller, Stellvertreter Horst Schork, Kassenwart Uwe Hofmann, Stellvertreter Willi Müller, Beiräte Franz Brenneis, Gernot Hauk, Marco Scheiwein, Herbert Münkel, Roland Schölch, Klemens Scheuermann und Kurt Habedank, Kassenprüfer Klaus Noss und Kurt Henn.

Urkunden und Ehrennadeln für 40 Jahre treue Verbundenheit der entschuldigten Mitglieder Trudbert Mechler und Bernhard Blumenschein werden im privaten Rahmen übergeben.

Vorsitzender Hans Slama teilte abschließend mit, dass man der Einladung zu den unterfränkischen Kulturtagen in Amorbach in Form eines Halbtagesausfluges nachkommen wolle und einige Kooperationsveranstaltungen mit anderen Vereinen in Planung seien.

Das Durchschnittsalter der HVV-Mitglieder betrage aktuell 70 Jahre, und so appellierte er an alle, sich verstärkt um jüngere Neumitglieder zu bemühen.

Der nächste Dialektabend findet am 6. Juni statt, wobei unter anderem auch erörtert wird, ob es in Mudau „A-Hänger“ oder „O-Hänger“ heißt.

In den Grußworten wurde die Leidenschaft der Vereinsmitglieder und des Vorstands gelobt und für die Pflege sowie Bewahrung von Heimat und Brauchtum gedankt. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.05.2018