Picknick war Höhepunkt

Mudau.Bei strahlendem Sonnenschein verbrachten 17 Kinder und Jugendliche, die in ihrem Alltag vom Jugendamt des Landkreises unterstützt werden, einen Tag auf dem Pferdehof „Wiesentalranch“ in Mudau. Ermöglicht hatte dies die Besitzerin Sabine Partscht und ihr Team. Mit Eifer waren die Teilnehmer beim Kennenlernen der Pferde und dem Putzen dabei. Durch Spielübungen waren dann die Bewegung eines Pferdes zu erfühlen, was gleichzeitig dazu diente, das Körpergleichgewicht der Teilnehmer zu schulen. In der Gruppe wurde mit Longe Schritt und Trab eines Pferdes geübt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen bildete ein Picknickausritt den Höhepunkt des Tages.