Pilger marschierten von St. Josef bis zu St. Josef

Mudau.Die Wallfahrt der Seelsorgeeinheit Mudau fand heuer bei bestem Wetter bereits im Sommer statt. Sie führte die Pilger von der Filialkirche St. Josef in Donebach zur Filialkirche St. Josef nach Reisenbach. Diese Route wurde gewählt, weil sowohl die Kirche in Donebach wie auch die Kirche in Reisenbach in diesem Jahr das 90. Kirchweihjubiläum feiern. Zudem sind beide Kirchen dem Heiligen Josef geweiht.

Vor dem Beginn der Wallfahrt war in der gut besuchten Donebacher Kirche ein Hochamt. Der Mudauer Chor Euphoria begleitete die Messe. Danach machten sich die Pilger auf den Weg in den Distrikt „Neuhof“, ein verlassenes Bauerngut, wo am Donebacher Waldrand innegehalten wurde.

Lourdes-Grotte besucht

An der Waldkapelle „Maria Frieden“, am Waldrand von Schloßau, war mit dem Reisenbacher Turm in der Ferne bereits das Ziel der Wallfahrt zu sehen. Ein Bildstock am Totenweg war weiterer Anlaufpunkt, bevor sich die Pilger beim Musikfest auf dem Schloßauer Schulhof einfanden. Gleich neben der Pfarrkirche St. Wolfgang befindet sich eine Lourdes Grotte, die ebenfalls angelaufen wurde. Anschließend ging es über den Kirchenweg weiter in Richtung Waldauerbach zur Wegekapelle an der Verbindungsstraße zwischen Schloßau und Waldauerbach. Weiter ging es über den Galmbacher Weg, einem alten Verkehrsweg, in Richtung Reisenbach und somit zum höchstgelegenen Ortsteil der Gemeinde Mudau. Am Waldrand von Reisenbach wurden die Wallfahrer bereits von den Reisenbacher Ministranten und der Mesnerin empfangen. Gemeinsam pilgerten sie zur Kirche. Mit den Klängen von „Großer Gott wir loben dich“ zogen die Wallfahrer schließlich unter Glockengeläut zum Abschlussgottesdienst ein. Katrin Fleischmann begleitete die Lieder auf der gesamten Wallfahrt mit ihrer Gitarre und war auch die Kantorin in den beiden Messen. Nach Ansprache und Stundengebet von Pfarrer Klaus Vornberger erläuterte dieser ausführlich die Weihen der beiden Kirchen von 90 Jahren. Im alten Schulhaus in Reisenbach wurden die Wallfahrer im Anschluss von der Freiwilligen Feuerwehr Reisenbach bewirtet. Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger eröffnete den Grußwortreigen, gefolgt von Ortsvorsteher Herbert Scharmann (Donebach) und Ortsvorsteher Matthias Rechner (Reisenbach), ehe Simon Rechner die beiden Kirchen in Donebach und Reisenbach vorstellte.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019