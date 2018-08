Polizei sucht roten Lkw

Mudau.Hinweise zu einem roten Lkw mit BCH-Kennzeichen, der am Mittwoch kurz vor 10 Uhr auf der Landesstraße zwischen Schloßau und Mudau unterwegs war, erhofft sich das Polizeirevier Buchen. Die 31-jährige Lenkerin eines Mercedes befuhr die Landesstraße zwischen von Mudau in Richtung Schloßau, als ihr kurz nach Mudau ein roter Lkw teils auf ihrer Fahrbahn entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste sie nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, verlor hierbei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß gegen einen Begrenzungspfosten. Hierbei wurde die 31-Jährige leicht verletz, am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Beim entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen roten Lkw mit BCH-Kennzeichen und weißer Aufschrift auf der Seite gehandelt haben. Wem der Lkw aufgefallen ist und wer weitere Hinweise zu diesem geben kann, sollte sich mit dem Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281/9040 in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.08.2018