Preisrichter bewerteten mehr als 400 Tiere

Bestnoten erzielt

Als Lohn für Engagement, Pflege und große Tierliebe gab es für die ausgezeichneten Tiere Urkunden, Pokale, Medaillen und Plaketten. So auch für (Beste 1,0 und 0,1 Champion) an Edwin Haun mit Hermelin Blauauge sowie an Adolf Heller mit Perlfeh. Bei der Jugend überzeugten in der gleichen Kategorie Pia Heneka mit Kleinwidder weiß Rotauge und Jannik Frieß mit Farbenzwerge lohfarbig.

Den ersten Platz in der Vereinswertung belegte der KTZV Maudach (1924 Punkte), gefolgt vom KTZV Roigheim (1918 Punkten) und dem KTZV Leidersbach (1912,5 Punkte).

Jugendvereinsmeister wurde die Abordnung des KTZV Leidersbach mit 1328 Punkten. Odenwaldmeister wurde Edwin Haun mit Hermelin Blauauge (391 Punkte) vor Adolf Keller mit Perlfeh (388,5 Punkte), Karlheinz Walter mit Lothringer (387 Punkte), Klaus Bondes mit Englische Schecken schwarz-weiß (387 Punkten), Stefan Keller mit Deutsche Widder wildfarbig (386,5 Punkte), Horst Börstler mit Blaue Wiener (386,5 Punkte), Michael Hartmann mit Zwergwidder weiß (386,5 Punkte), Hermann Kortner mit Lohkaninchen schwarz (386 Punkte), Hans Jutzi mit Thüringer (386 Punkte), Manuel Naas mit Alaska (386 Punkte) und Tobias Throm mit Blaue Wiener (386 Punkte).

Mit der Note „vorzüglich“ wurden die Tiere von Stefan Keller (zwei Mal), Tobias Throm, Horst Börstler, Klaus Neu, Roger Leeb, Karl-Heinz Zimmermann, Adolf Heller (drei Mal), Holger Demel, Gerald Stemper, Blanca Lenz, Klaus Bondes (zwei Mal), Lothar Westenhöfer, Jochen Pletrro, Karlheinz Walter (zwei Mal) sowie Michael Hartmann und Edwin Haun (vier Mal) ausgezeichnet. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.02.2018