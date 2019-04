Probenbesuch lässt zu wünschen übrig

Schloßau.Eine relativ ruhige Saison hatte der Männergesangsverein „Harmonie 1921“ Schloßau – so die Bilanz des Vorsitzenden Alfred Roos für das abgelaufene Jahr in der Jahreshauptversammlung im Probelokal. In musikalischer Hinsicht sei der Chor – trotz seiner doch geringen Sängerzahl – auf einem hervorragenden Niveau.

Maßgeblich beteiligt an diesem Erfolg sei Chorleiter Joachim Kirchgessner, welcher mit Beharrlichkeit und Geduld die gesetzten Ziele umsetze. Der Vorsitzende Alfred Roos dankte Kirchgessner für dessen großes Engagement und seine hervorragende Arbeit.

Weniger erfreulich sei jedoch der Probenbesuch, welcher doch – zumindest zeitweise – sehr zu wünschen übrig ließe. Es sei unbedingt notwendig, diesen Trend umzudrehen, denn nur so könne das erreichte Niveau gehalten und ausgebaut werden. Ein weiterer Punkt, auf den der Verein ein besonderes Augenmerk legen müsse, sei die stagnierende Zahl der aktiven Sänger. Eine intensive Werbung um neue, aktive Mitglieder sei unerlässlich, ja geradezu existenziell, betonte Roos.

Schriftführer Joachim Gornik ließ in seinem Tätigkeitsbericht nochmals die Ereignisse 2018 Revue passieren. Der Verein hatte insgesamt 40 Zusammenkünfte und zählte am Jahresende 23 aktive Sänger. Nach der von ihm erstellten Statistik wurden im vergangenen Jahr die Proben von durchschnittlich 18 Sängern besucht. Auch er monierte den wochenweise unter 15 Sängern liegenden Probenbesuch.

Solide Basis

Kurz und nüchtern waren die Zahlen des Kassenwartes Bernd Grünwald. Wie seinem Jahresabschluss zu entnehmen war, steht der Verein auf einer soliden finanziellen Basis. Dass die Kasse des Vereins einwandfrei geführt worden war, bescheinigten die Kassenprüfer Martin Stuhl und Manfred Galm und beantragten die Entlastung des Vorstands, welche einstimmig erteilt wurde.

Die von Schriftführer Gornik vorgenommen Ehrungen für fleißigen Probebesuch brachten folgendes Ergebnis: Mit einem Bierglas für rege Teilnahem an den Proben wurden Karlheinz Schork und Bernd Grünwald ausgezeichnet.

Engagement gewürdigt

Im Anschluss wurden unter der Leitung von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger die Wahlen durchgeführt. Einstimmig wiedergewählt wurden: der stellvertretende Vorsitzende Roland Baier, Schriftführer Joachim Gornik, Kassenprüfer Martin Stuhl und Paul Mechler, Beisitzer Hans Androsch, Norbert Henn, Reinhold Gornik und Gerhard Scheuermann. Weiterhin wurden die Funktionen Beitragskassier, Fahnenträger, Fahnenbegleiter und Notenwarte vergeben. Bürgermeister Rippberger und Ortsvorsteher Herbert Münkel dankten dem Verein für dessen Engagement bei der Mitwirkung von kulturellen und öffentlichen Anlässen und insbesondere den Wiedergewählten für deren Bereitschaft ihr Amt weiterzuführen, was – so Bürgermeister Rippberger – in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich sei. L.M.

