Programm für die heiße Phase unter Dach und Fach

Heidersbach.Für die Aktiven der FG „Hederschboch Dick Do“ beginnt am 9. Februar die heiße Phase der Fastnachtskampagne und dementsprechend weit sind die Vorbereitungen auf die kommenden närrischen Tage fortgeschritten. Den Auftakt hierzu machte die FG bereits im November mit der Eröffnungsveranstaltung, in deren Verlauf das diesjährige Prinzenpaar, Prinzessin Annika (Rhein) und Prinz Patrick (Schell), der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Zumindest die Prinzessin ist auf der Heidersbacher Fastnachtsbühne keine Unbekannte, war sie doch jahrelang in den „Dick Do“-Garden aktiv und bekleidet mittlerweile im Förderverein der FG das Amt der Schriftführerin. Prinz Patrick dagegen ist im närrischen „Hederschboch“ (noch) relativ unbekannt. Das wird sich in den kommenden Tagen allerdings ändern und spätestens am Aschermittwoch kennt jedes Kind im Ort den aus Laudenberg stammenden Prinzen. Beide freuen sich jedenfalls auf die anstehenden Aufgaben und sind hochmotiviert, die Farben der Blau-Weißen zu vertreten.

Termine der FG

Der närrische Reigen beginnt mit den beiden Prunksitzungen am 9. und am 16. Februar, die jeweils um 19:11 Uhr beginnen und bei denen wieder viele Garanten urwüchsiger „Hederschbocher Faschenacht“ auf der Bühne stehen werden.

Für Kurzweil ist jedenfalls gesorgt und die Garden und Büttenasse der FG werden sicherlich wieder für Riesenstimmung im „Hällele“ sorgen. Am Sonntag, 17. Februar, kann dann der „Dick Do“-Nachwuchs glänzen, denn um 14.01 Uhr startet die Kinderprunksitzung.

Auch hierfür laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren und die Kinder und Jugendlichen werden wieder zeigen, dass sie sich hinter den Großen nicht zu verstecken brauchen. Der Sonntag, 24. Februar, steht dann ganz im Zeichen des Narrentreffens in Walldürn, an dem sich die „Dick Do“-Familie von ihrer besten Seite zeigen möchte. Hierzu werden zwei Busse eingesetzt, deren Abfahrtszeiten noch bekannt gegeben werden.

„Deutschland“ als Motto

Ein weiterer Höhepunkt der Kampagne ist die traditionelle und weit über die Grenzen „Hederschbochs“ hinaus bekannte Weibersitzung am „Schmutzigen Donnerstag“, 28. Februar, ab 19.31 Uhr, zu der nur Frauen Zutritt haben. Das Motto in diesem Jahr lautet: „Deutschland“. Ein Motto, welches auf einen abwechslungsreichen und amüsanten Abend schließen lässt.

Am Fastnachtssamstag, 2. März, besucht man dann zusammen mit den Narrenfreunden aus Limbach, Laudenberg und Krumbach den Fastnachtsgottesdienst in der Limbacher Pfarrkirche.

Hier können die Aktiven noch mal Kraft für den närrischen Endspurt sammeln. Dieser beginnt mit der Beteiligung an den Fastnachtsumzügen in Fahrenbach und Buchen am Fastnachtssonntag und Rosenmontag und findet seinen Abschluss mit den Veranstaltungen des Fördervereins „Hällele“ in Heidersbach.

Kehraus

Dies sind der Fastnachtsumzug und Kehraus am Fastnachtsdienstag und das traditionelle Heringsessen am Aschermittwoch.

Der Umzug beginnt um 13.31 Uhr im Mühlweg. Am Aschermittwoch treffen sich die Aktiven um 19 Uhr im Vereinsheim zum gemeinsamen Essen, um die närrischen Tage in gemütlicher Runde ausklingen zu lassen. von

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019