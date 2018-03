Rainer Schäfer im Amt bestätigt

Anzeige

Reisenbach.Im Vergleich zur Größe der Ortschaft mit gerade mal 329 Einwohnern kann sich die örtliche Feuerwehr mit ihren 30 Aktiven, elf Jugendlichen und zehn Mitgliedern in der Alterswehr mehr als nur sehen lassen. Dokumentiert wurde dies auch im Rahmen der Jahreshauptversammlung.

Abteilungskommandant Rainer Schäfer resümierte die Aktivitäten und Veranstaltungen im vergangenen Feuerwehrjahr. So die sechs Einsätze mit zweimaligem Ausrücken zu Brandeinsätzen, den Besuchen bei örtlichen Veranstaltungen und Feuerwehrfesten befreundeter Wehren, Faschingsveranstaltungen, Grillfest, Dämmerschoppen und natürlich als Highlight die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen der Reisenbacher Feuerwehr mit Fahrzeugübergabe, Hähnchenfest und Fahrzeugweihe. Präsent bei Festlichkeiten war man in Hesselbach, Friedrichsdorf, Steinbach, Mörschenhardt und bei der Sternfahrt in Kailbach.

An Lehrgängen hatten erfolgreich teilgenommen: Philipp Steigleder (Truppmann 1), Nicolai Böhle und Mathias Brand (Feuerwehrführerschein), Eric Pierone, Felix Schäfer und Rainer Schäfer (heiße Atemschutzausbildung). Zum aktuellen Ausbildungsstand nannte der Abteilungskommandant: 28 Truppmänner, acht Truppführer, 24 Funker, sechs Maschinisten, acht Atemschutzgeräteträger, drei Gruppenführer, drei Jugendgruppenleiter, zwei Feuerwehrführerscheininhaber. Eine gelungene Weihnachtsfeier zur Kameradschaftspflege rundete den Veranstaltungsreigen harmonisch ab.