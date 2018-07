Rathaus Mudau wird saniert

Anzeige

Mudau.Bürgermeister und Kreisrat Dr.Norbert Rippberger als Hausherr begrüßte den Kreistag zu seiner Sommersitzung in der Mudauer Odenwaldhalle. Dabei berichtete er, dass der Gemeinde eine aufregende Zeit ins Haus steht: In dieser Woche zieht die Verwaltung Mudaus um.

Innerhalb der nächsten zwölf Monate wird das Rathaus saniert und barrierefrei umgebaut, bekommt neue Fenster, und auch der Brandschutz wird auf den neuesten Stand gebracht. „Ein dicker Batzen für die Gemeinde, aber wichtig“, so Rippberger. Das Rathaus ist am Donnerstag, 26. Juli, und Freitag, 27. Juli, geschlossen. Ab Montag, 30. Juli, ist die Verwaltung dann zu den üblichen Zeiten in der Schule in Mudau, Franz-Bingler-Straße 7, zu erreichen. Die Telefonnummern bleiben unverändert. sab