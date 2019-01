Richtigen Umgang mit dem Defibrillator geübt

Donebach.Wie wichtig gerade im ländlichen Raum mit seinen langen Rettungswegen eine umfassende Kenntnis in der Handhabung eines Defibrillators ist, zeigte sich am Samstag in Donebach, als sich rund 25 Dorfbewohner einem Kurs in dieser Angelegenheit stellten. Fachkundig von Krankenpfleger und Erste-Hilfe-Ausbilder Norbert Ziegeler und seinem Heidelberger Kollegen vom Malteser Hilfsdienst Dirk Teut moderiert, zeigten die Donebacher Feuerwehrmänner Jochen Walz und Philipp Scheuermann den Teilnehmern, wie man mit einem regungslosen Passanten am besten verfahren sollte: Ansprechen, wenn nicht mehr ansprechbar und nicht mehr atmend, Wiederbelebungsmaßnahmen, Notruf und möglichst den Defibrillator einsetzen.

Weitere Anschaffung geplant

Letzterer war von der Donebacher Feuerwehr angeschafft und öffentlich zugänglich an der Außenwand des Feuerwehrgerätehauses angebracht worden. Norbert Ziegeler setzt sich für eine flächendeckende Installation des oft lebensrettenden Defibrillators und die Weiterbildung mit dem Gerät ein. Er ist stolz, dass bald auch in Mörschenhardt ein öffentlich zugänglicher Defibrillator aufgestellt wird. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019