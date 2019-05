Riskantes Überholmanöver

Mudau.Gleich zwei Mal hat ein Autofahrer am Freitagnachmittag auf der L 585 bei Rumpfen in Richtung Mudau beinahe für einen Unfall gesorgt.

Einem langsam fahrenden Traktor folgten gegen 15.45 Uhr drei Fahrzeuge. Eine Ford-Lenkerin, die am Ende der Kolonne fuhr, bemerkte einen schwarzen Pkw, welcher mit hoher Geschwindigkeit von hinten heranfuhr und die Fahrzeuge überholen wollte. Da sich gleichzeitig aus Richtung Mudau Gegenverkehr näherte, mussten sowohl die entgegenkommenden Fahrzeuge als auch die dem Traktor nachfolgenden Pkw bis zum Stillstand abbremsen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Das schwarze Fahrzeug scherte nun wieder nach rechts ein.

Nachdem der Gegenverkehr durchgefahren war, setzte das schwarze Auto abermals zum Überholen an. Dabei übersah der Fahrer, dass der Traktor nach links in einen Feldweg abbog. Abermals musste der Unbekannte seinen Überholvorgang abbrechen. Das Polizeirevier Buchen sucht nun Zeugen – insbesondere die entgegenkommenden Fahrzeuge sowie den Traktorfahrer – und Geschädigte. Hinweise gehen an das Revier, Telefon 06281/9040.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.05.2019