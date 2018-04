Sanierung des Rathauses beeinträchtigt den Verein

Anzeige

Mudau.Die Sanierung des Rathauses geht auch am Schützenverein Mudau nicht spurlos vorbei: Oberschützenmeister Christian Meixner machte im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Rose“ darauf aufmerksam, dass durch den Umbau mit Einschränkungen in den Vereinsräumen zu rechnen sei. Diese befinden sich im unteren Bereich des Rathauses. Da der Verein auch gleichzeitig die eigenen Räumlichkeiten etwas auf Vordermann bringen möchte, rief Meixner bereits jetzt zu Freiwilligkeitsleistungen auf.

Harmonisches Gefüge

Auf ungebrochenes Interesse im Verein und in der gesamten Bevölkerung stößt nach wie vor das jährliche Vereinsvergleichsschießen, welches der Schützenverein Mudau im vergangenen Jahr bereits zum 30. Mal in Folge ausgetragen hatte, so der Oberschützenmeister. In den Grußworten der Gäste wurde während der Versammlung die enge Bindung zur örtlichen Gemeinschaft gelobt und das harmonische Gefüge gewürdigt. Der Oberschützenmeister blickte zunächst auf den traditionellen 2-Tages-Ausflug nach Rüdesheim zurück. Er selbst habe den Verein bei regionalen und auch bei überregionalen Versammlungen und Veranstaltungen vertreten. Da der Sportschützenverein vom ehrenamtlichen Engagement seiner Funktionsträger und Mitglieder lebt, galt sein Dank allen, die sich für die Belange des Vereins und des Schießsports eingesetzt hatten.

Sportliche Erfolge

In seinem ausführlichen Bericht resümierte Schriftführer Philipp Schulte unter anderem das Schützenkaffee mit Schießstand anlässlich des Laurentiusmarktes, den Kreiskönigsball in Hainstadt, die eigene Königsfeier in der „Goldenen Olive“ und die Inhalte der Vorstandssitzungen. Dass man auf sportliche Erfolge stolz sein könne, dokumentierte der Bericht des langjährigen Schießleiters Wolfgang Dambach, der an das Glücksscheibenschießen mit dem Gewinner Wolfgang Radauscher als Sieger erinnerte und sowohl den Kreispokal als auch die erfolgreichen Rundenwettkämpfe der verschiedenen Mannschaften, die Vereinsmeisterschaften (wir berichteten), die Kreismeisterschaften und das Königsschießen Revue passieren ließ. Erfreulich seien auch die guten Leistungen bei den Landesmeisterschaften und bei den Deutschen Meisterschaften in Dortmund gewesen. Über eine regelmäßige Trainingsteilnahme im Nachwuchsbereich berichteten Jan Henners und Christian Meixner im Anschluss. Sie betonten besonders die Teilnahmen mit guten Ergebnissen bei den Landes- und Kreismeisterschaften und hofften, dass eine verstärkte Werbung für den Schießsport auch neue Mitglieder in den Verein bringen werde.