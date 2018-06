Schicksalsschläge zusammen gemeistert

Anzeige

Der Schloßauer Wolfgang Mechler besuchte nach der Volksschule die Landwirtschaftsschule, doch im Alter von 14 Jahren war seine Kindheit endgültig vorbei, als er im Friedrichsdorfer Sägewerk Münch anfing zu arbeiten. Er hatte schon sehr bald einen schweren Arbeitsunfall, nach dessen Genesung er in Mannheim auf den Bau ging. Dort benötigte er den Führerschein für Hochkran und große Baumaschinen und legte die Prüfung dafür in Heilbronn ab.

Ein Absturz vom Hochkran zwang ihn, sich auf die anderen Baumaschinen zu konzentrieren, zuerst in Mannheim und dann in der Region um Mudau. Krankheitsbedingt musste er 2001 in den Vorruhestand gehen.

Doch so ganz ohne Aufgabe hielt er es nicht lange aus. Denn seit circa 14 Jahren trägt er in Schloßau die Zeitung aus.

Und dann kam es Ende 2017 noch einmal knüppeldick: Er lag ungefähr vier Monate schwer krank in der Uni-Klinik Mannheim und danach noch im Caritaskrankenhaus Bad Mergentheim. „Doch auch das haben wir gemeinsam mit Hilfe der ganzen Familie überstanden“, erinnert sich Brigitte Mechler, geborene Hemberger.

Die gebürtige Limbacherin besuchte nach der Volksschule die höhere Handelsschule und arbeitete mit kurzen Unterbrechungen erst im Sanatorium Schloß Waldleiningen, dann in der Aurora Mudau und schließlich als Schichtführerin im Küchenbereich der Bundeswehr Walldürn.

In dieser Zeit übernahm sie auch Verantwortung als Personalrätin sowie als stellvertretende Schöffen-Vorsitzende am Arbeitsgericht Mosbach, im Bezirksrat der AOK Mosbach (heute Neckar-Odenwald) und im Vorstand der Gewerkschaft öffentlicher Dienst von Baden-Württemberg sowie als stellvertretende Vorsitzende für die Region Buchen-Mosbach-Walldürn. Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen zum goldenen Ehejubiläum schließen sich die FN gerne an. L.M.

