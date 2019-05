Schriftenreihe zur Dokumentation

Mudau.Bis zum Jahre 2005 hat der Heimat- und Verkehrsverein Mudau Unterlagen für eine Chronik erstellt. Nun hat man sich entschlossen, das Ganze in Form einer Schriftenreihe zu dokumentieren. Dabei kommen auch heimatkundliche Themen nicht zu kurz, welche zwar beispielsweise in dem Heimatkalender „Unser Land“ erschienen, aber nicht dokumentiert sind. Damit kann auch die Reihe der früher erschienenen Heimatbriefe fortgeschrieben werden. Der erste Jahrgang Heft 1/2019 „Aus dem Mudauer Odenwald“ wurde bei der Jahreshauptversammlung vorgestellt und erfuhr große Resonanz. Das Heft kann auch von den Bürgern erworben werden, und zwar bei der Poststelle in Mudau.

In Heft 1 sind folgende Themen enthalten: „Von der Jagd“, Wilderei und „Raubgesindel“ im Odenwald und Spessart; Der Laurentiusmarkt im Laufe der Jahrhunderte mit dem Original der Erwähnung 1668 vor 350 Jahren und „Der Wolf ist zurück – als dieser vor 150 Jahren zurückkam und Angst und Schrecken verbreitete“.

