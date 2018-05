Schüler der ehemaligen Hauptschulklassen 9a und b trafen sich

Anzeige

Mudau.Schon beim 50er-Treffen hatten sich die Mudauer Schulfreunde der ehemaligen Hauptschulklasse 9a und b des Abschlussjahres 1983 „Gut druff“ gezeigt, und daran hat sich auch zehn Jahre später nichts geändert. Sie folgten tatsächlich „in Strömen“ der Einladung der Organisatorinnen Kornelia Ehrmann, Marita Heffner, Brigitte Roos und Martina Hofmann, die auch dieses Mal ein außerordentlich kreatives Programm zusammengestellt hatten, damit jeder von diesem Tag „etwas einpacken“ kann, aber trotzdem genug Zeit bleibt, um mal wieder so richtig miteinander erzählen zu können. So trafen sie sich zum ausgedehnten Brunch im Donebacher Sportheim, um gut gestärkt die Wanderung in den Ünglertsgrund zu bewältigen. Hier wurden sie von Familie Scharmann begrüßt und erlebten eine fachkundige Führung mit vielen schönen Geschichten mit Herbert Scharmann in der Riesenmühle. Bevor die nahezu 40 Teilnehmer (Jahrgänge 1957 bis 58) sich dann wieder zum Abendessen im Donebacher Sportheim trafen, machten sie noch einen Marsch nach Preunschen, um im Gedenken an die schon verstorbenen Mitschüler einer ehemalige Schulfreundin Blumen aufs Grab zu legen. Mit einem Dankeschön an die Organisatorinnen und dem Versprechen, sich in fünf Jahren wieder zu treffen, ging ein unvergesslicher Tag zu Ende. Bild: Liane Merkle