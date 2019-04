Schüler mit tollen Ideen bei der Sache

Schloßau.Seit mehreren Jahren gehört es an der Grundschule Schloßau zum Schulkonzept, dass sich das Kollegium auf ein Jahresthema verständigt, das durch vielfältige Aktionen die unterrichtliche Arbeit bereichern soll.

In diesem Schuljahr dreht sich an der Grundschule vieles um das Jahresthema „Römer“, das in Schloßau ohnehin Bestandteil der Ortsgeschichte ist, vor allem die Wachturmstelle „An der Schneidershecke“ mit der Rekonstruktion des Heiligtums um die römischen Gottheiten Mars, Victoria und Salus. Aber auch im und ums Schulhaus herum gibt es einiges zu entdecken.

Viele der Ausstellungsstücke sind Überbleibsel der Schloßauer Römertage von 2005, wie das römische Streifenhaus im Außenbereich oder das große Katapult, die römische Ballista, die im Schulgebäude zu bewundern ist. Den unteren Eingangsbereich ziert ein großes Wandgemälde, das eine Marktszene zwischen Römern und Germanen entlang des Limes zeigt.

Auf Spurensuche

Bereits zu Beginn dieses Schuljahres hatten die Schüler sich auf Spurensuche begeben. Vor den Osterferien wurden diese Erkundungen in einem Lerngang mit zwei Experten in Sachen „römische Geschichte“ vertieft: Thomas Müller vom Verein „Örtliche Geschichte“ und Ernst Hauk, ehemals Rektor an der Grundschule Schloßau, führten die Kinder zunächst im und ums Schulhaus herum. Mit vielfältigem Bildmaterial, auch von den Ausgrabungen und Funden rund um Schloßau, weckten die beiden weiteres Interesse bei den Kindern. Anschließend ging es mit dem Bus an die Limes-Wachturmstelle „An der Schneidershecke“. Als „Highlight des Tages“ machte Hausmeister Freddy Plattek die römische Ballista im Schulhaus schussbereit, wenn auch nur mit Softbällen.

Das Eintauchen in die römische Kultur wurde den Kindern bei den Projekttagen kurz vor den Osterferien ermöglicht. Aus fünf verschiedenen Angeboten konnten die Kinder ihr Lieblingsthema selbst aussuchen und vertiefende Erfahrungen in einem Arbeitsbereich machen.

Angeboten waren die Projekte „Kleidung der Römer“, „Römische Spiele“, „Mosaik“ „Kochen wie die alten Römer“ sowie die Beschäftigung mit römischen Zeichen und Wörtern in der Gruppe „Ich versteh’ nur Römisch“. Am letzten der drei Projekttage präsentierten die Expertengruppen ihre Erkenntnisse in der Sporthalle. Die entworfenen Kleidungsstücke wurden in Form einer Modenschau dargeboten. Einzelne Rezepte wurden für alle Kinder nochmals nachgekocht, damit jeder probieren konnte.

Vorleseaktion mit Bürgermeister

Die Begegnung zwischen Römern und Germanen entlang des Limes wurde zum Thema bei der Vorleseaktion mit Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger. In dem Kinderkrimi „Verschwörung am Limes“ von Margit Auer erfuhren die Kinder von der Freundschaft eines jungen Römers mit einem Germanen-Jungen.

Gemeinsam mit Jugendbegleiterin Martina Ertl-Balles erzählte Norbert Rippberger den Kindern eindrucksvoll, wie sich die beiden Jungen zunehmend für die Sprache und die Kultur des anderen interessieren. Schließlich schaffen es die beiden Freunde sogar, eine gemeine Intrige aufzuklären und den friedlichen Handel zwischen Römern und Germanen aufrecht zu erhalten.

Sowohl Bürgermeister Rippberger als auch Thomas Müller vom Verein „Örtliche Geschichte“ lobten die Aufmerksamkeit, das Vorwissen und die tollen Ideen der Grundschüler bei den unterschiedlichen Aktionen. Auch das Kollegium ist begeistert vom aktuellen Jahresthema und der Leidenschaft, mit der die Kinder in den einzelnen Projektgruppen zu Werke gingen.

Rektor Markus Wellm stellte den verbindenden Charakter des Jahresthemas für die Schulgemeinschaft heraus. Die Arbeit in den jahrgangsgemischten Gruppen stärkt den Gemeinschaftssinn und den Zusammenhalt über die einzelnen Klassen hinaus.

Beeindruckend ist auch, welch große Zahl an Eltern ihre Mithilfe bei den Projekttagen angeboten hat. Als Abschluss des Jahresthemas ist noch ein Römerfest geplant.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019