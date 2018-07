Schwungvolle Ouvertüren und einfühlsame Arien

Anzeige

„Juwelen der Operette“ gefielen

Die „Juwelen der Operette“ deckten eine große Bandbreite an hochwertiger Unterhaltungsmusik ab und unterstrichen außerdem perfekt das zauberhafte Ambiente im Schlosshof. Dort hatte sich alles eingefunden, was in der Region Rang und Namen hat.

Neben seinen Bürgermeisterkollegen aus den angrenzenden Bundesländern und dem Präsidium des Blasmusikverbands Tauber-Odenwald-Bauland um Präsident Herbert Münkel und Ehrenpräsident Gerd Münch begrüßte Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger Seine Durchlaucht Andreas Fürst zu Leiningen, Ihre Königliche Hoheit Alexandra Fürstin zu Leiningen, Gräfin Hochberg sowie Prinz Ferdinand und Prinzessin Viktoria-Louise zu Leiningen. Sein Dank ging an das Fürstenhaus und die Klinikverwaltung mit der gastfreundlichen Schlossküche ebenso wie an Hauptorganisator Christoph Müller und sein Team.

Ganz besonder dankte Rippberger natürlich den Künstlern des genussreichen Abends, die bekannte Kompositionen von Johann Strauß, Franz Lehár, Franz von Suppé, Carl Zeller und Emmerich Kálmán zu Gehör brachten.

Das grandiose Orchester bewies sein Können mit den schwungvollen Ouvertüren zu „Gräfin Mariza“ und zur „Leichten Kavallerie“, führte seinem Publikum eindrucksvolle „Nordseebilder“ im Walzertakt vor und nahm es im „Vergnügungszug“ einer Polka mit auf die Reise.

Weiter begeisterten die Musiker mit dem Walzer „Zigeunerliebe“ sowie dem Fatinitza- und dem Radetzky-Marsch.

Die beiden Solisten überzeugten stimmlich und schauspielerisch mit Stücken aus „Gräfin Mariza“, dem „Vogelhändler“, der „Lustigen Witwe“ und „Giuditta“, wobei Stefan Lex vor allem mit seinem Auftritt „Da geh’ ich zu Maxim“ Aufsehen erregte und Christiane Linke mit dem „Vilja-Lied“.

Eingespieltes Team

Ansonsten standen Duette der Beiden im Fokus des Abends, bei denen zu spüren war, dass die Künstler ein eingespieltes Team im Singen und Tanzen sind.

„Mir scheint, ich kenn’ Dich, spröde Fee“, „Schenkt man sich Rosen in Tirol“, „Einmal möcht’ ich wieder tanzen“ oder „Stoß’ an, Du Liebchen mein“ holten das Publikum von den Stühlen. Kulinarisch abgerundet wurde der Abend durch die Leckereien aus der Schlossküche. L.M.

