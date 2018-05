Seelenzerfall in einer surrealen Bilderwelt

Mudau.In einer Inszenierung von Wolf E. Rahlfs zeigt die Badische Landesbühne am Sonntag, 4. März, in der Mudauer Odenwaldhalle Hermann Hesses „Der Steppenwolf“. Vor der Vorstellung findet um 19 Uhr eine Einführung in die Produktion statt, zu der alle Interessierten eingeladen sind.

Innerlich zerrissen

Die Geschichte handelt von dem innerlich zerrissenen Harry Haller: Er bewundert

...

Sie sehen 24% der insgesamt 1654 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.02.2018