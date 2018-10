Spannende Impressionen

Mudau.Peru – ein Land mit vielen Gesichtern. Einerseits die großen modernen Städte, andererseits die alten traditionellen Andendörfer.

Von den kargen Wüsten, den Höhen der Anden, bis hin in die vielfältige Fauna und Flora der Amazonasregion bietet das Land viele Facetten.

Das Land wurde zur zweiten Heimat von Vanessa Müller aus Mudau, die dort ein Jahr als Sozialarbeiterin im Auftrag der Erzdiözese Freiburg verbrachte. Ihre Impressionen möchte die Heimkehrerin mit allen Interessierten teilen.

Die virtuelle Reise durch das Land beginnt am Donnerstag, 1. November, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Wolfgang in Schloßau und ist gespickt mit vielen Bildern. L.M.

