Sport und Musik im Angebot

Freilos für den Sieger

Das Spiel zwischen Wagenschwend und Osterburken ist auch aus einem anderen Grund interessant: Der Sieger hat dann ein Freilos und als nächsten Gegner den Karlsruher SC.

Sportlich wird es am Samstagnachmittag auch werden bei der zweiten „Schernemer Gaudi-Olympiade“. Am Sonntag stehen den Kindern ab 10.30 Uhr wieder das große Bungee-Trampolin und eine Hüpfburg zur Verfügung.

Im Festzelt ist an allen drei Abenden Unterhaltung organisiert. Am morgigen Freitag findet eine „Bad-Taste-Party“ statt und am Samstag t steigt eine Rockparty mit „Barbed Wire“.

Am Montag ist das Mittagessen der Firmen, anschließend ab 15 Uhr der Kindernachmittag sowie am Abend im Festzelt Stimmung und Unterhaltung mit den „Schloßauer Musikanten“.

