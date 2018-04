Sportabzeichen übergeben

Anzeige

Mudau.Prüfer Paul Scheuermann und Miriam Schäfer übergaben am Freitag die im vergangenen Jahr absolvierten Sportabzeichen an die erfolgreichen Teilnehmer. An zwölf Terminen zwischen Mai und Oktober hatte die Möglichkeit bestanden, das Sportabzeichen zu erwerben. Dieses Ziel erreichten 15 männliche und 14 weibliche Teilnehmer, davon sechs im Jugendbereich.

Zahlreiche Wiederholungen

Bei den Erwachsenen legten zwei Teilnehmer das Abzeichen zum ersten Mal erfolgreich ab. Bei den regelmäßigen Teilnehmern stachen Otto Czech mit 34 Wiederholungen sowie Walter und Christa Gimbert mit 32 beziehungsweise 27 Wiederholungen hervor. Im Jugendbereich legte Lea Schäfer, die selbst bei der Abnahme hilft, die zehnte Prüfung in Folge ab. Die Familien Förtig, Galm und Schäfer nahmen mit mindestens drei Personen teil und erwarben das Familiensportabzeichen.

Die Teilnehmer in diesem Jahr waren Tanja Baier, Kerstin Rieling, Frank Fischer, Michael Baier, Karl-Georg Müller, Stefan Galm, Manuela Galm, Bernd Förtig, Andrea Püchner, Rolf Mechler, Andrè Thomas- Bähringer, Veronika Herkert, Alois Landeck, Marianne Mechler, Theo Grimm, Klara Müller, Jutta Mechler, Miriam Schäfer, Christine Söhner, Christa Gimbert, Paul Scheuermann, Walter Gimbert, Otto Czech, Dorothee Fischer, Linus Förtig, Noah Förtig, Niklas Galm, Sina Schäfer und Lea Schäfer.