Stetig das musikalische Repertoire weiterentwickelt

Schloßau.Als musikbegeisterte Einwohner im Jahre 1877 eine Blasmusikkapelle gründeten, konnten sie noch nicht ahnen, dass sich 142 Jahre später daraus eine bis weit über die heimischen Grenzen hinaus bekannte und anerkannte Musikformation entwickelt.

Stetig im musikalischen und gesellschaftlichen Repertoire weiterentwickelt erarbeiteten sich die Schloßauer Musikanten einen hohen Leistungsstand und präsentieren sich mit ihren etwas mehr als 100 Mitgliedern unter der Firmierung Musikverein Schloßau als ein homogener und kameradschaftlich geprägter Verein mit Bekenntnis zur Tradition.

Deutlich wurde dies auch in den Berichten im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zum Hirsch“, in deren Mittelpunkt Neuwahlen standen.

Nach der Begrüßung dankte Vorsitzender Christian Münch allen, die sich für die Interessen des Vereins und der Blasmusik eingesetzt haben.

Besonders erfreut sei man über die Tatsache, dass Alina Grimm das Jungmusikerabzeichen in Bronze bestanden hat und nun in der Stammkapelle angekommen sei. Über die Inhalte der Veranstaltungen und Aktivitäten berichtete Schriftführerin Nicole Schliwinski. Begonnen hat das Musikerjahr mit der Fastnachtssaison mit Auftritten bei Umzügen und Sitzungen sowie mit der musikalischen Umrahmung der Kindersitzung in der Turnhalle.

Weiter erinnerte Schliwinski an das Osterkonzert unter dem Motto „Abend der Solisten“, die Auftritte am Weißen Sonntag und bei der Fronleichnams-Messe in Schloßau und Scheidental, Geburtstags- und Hochzeitsständchen, Frühschoppen beim Sportfest und bei der Feuerwehr in Langenelz.

Es folgten musikalische Umrahmungen bei Beerdigungen, Patrozinium in Scheidental, Sport- und Sängerfeste, Kurpfälzer Erntefest in Mosbach, Allerheiligen und Volkstrauertag in Schloßau und Friedrichsdorf.

Das Berichtsjahr endete mit dem Auftritt beim Seniorennachmittag sowie der Umrahmung der Weihnachtsmesse in Schloßau.

Schatzmeisterin Loni Schmied berichtete über einen zufriedenstellenden Kassenstand. Die Kassenprüferinnen Jenny Münch und Kerstin Mechler hatten keinerlei Beanstandungen.

Jugendwart Maximilian Hess erinnerte an die Wanderung am 1. Mai, die Teilnahme am Vereinsschießen, die Wanderung nach Hesselbach und den Jahresabschluss im Probenraum.

Unter der Wahlleitung von Herbert Münkel brachten die Neuwahlen folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorsitzender Christian Münch, Stellvertreter Günter Mechler, Schriftführerin Jessica Böhle, Kassiererin Loni Schmied, Jugendvertreter Thomas Mechler und Maximilian Hess, Revisoren Kerstin Mechler und Jenny Münch, Notenwarte Sina Gornik und Kevin Böhle, Instrumentenwart Wolfgang Hess, Beiräte Erik Hess, Torsten Mechler und Manuel Münch.

Zum Schluss zeichnete der stellvertretende Vorsitzende Günter Mechler für fleißigen Probenbesuch Manuel Münch, Uwe Prokisch, Günter Mechler, Trudbert Mechler, Kevin Böhle, Hilmar Hemberger, Manfred Hemberger, Thomas Mechler, Jessica Böhle und Erik Hess aus. L.M.

