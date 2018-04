Stimmbildung und Lieder als Ziele

Anzeige

Erster Auftritt

Als besonders prägend nannte Landeck die Übergabe der Chorleitung von Gerhard Münch an Karin Rexsroth. Münch war 60 Jahre lang für das Orgelspiel verantwortlich, gründete den Kirchenchor vor 28 Jahren und wurde bei seiner Verabschiedung zum Ehrenchorleiter ernannt. Der Vorsitzende Landeck erinnerte auch an den Auftritt unter der neuen Stabsführung der Mudauer Odenwaldhalle. Mit Julia Möbius-Odenthal und Karl-Georg Müller habe man zwei neue Mitglieder im Chor begrüßen könne.

In ihrer Funktion als Schriftführerinnen erinnerten Brunhilde Banschbach und Christa Herkert unter anderem an den gelungenen Ausflug in den Schwarzwald, an die zahlreichen Proben mit neuem Liedgut, an das Zwiebelkuchenessen, den Festgottesdienst an Weihnachten und an das Singen im örtlichen Seniorenheim. Weil am vergangenen Ostersonntag der Festgottesdienst schon um 6 Uhr angesetzt war, hatte man entschieden, in diesem Jahr an Pfingsten zu singen. Silvia Schild berichtete als Kassiererin über einen zufriedenstellenden Kassenstand. Die beiden Kassenprüfer Bernhard Fabrig und Heiner Müller hatten keine Beanstandungen zu vermelden, so dass die Mitglieder den Vorstand einstimmig entlasteten.

Karin Rexroth hatte im Mai 2017 die Leitung des Chores übernommen und äußerte sich begeistert über die „Arbeitsmoral“ der Sänger. Sie teilte mit, dass sie viel Wert auf die Stimmbildung lege und dass ein abwechslungsreiches Liedgut eingeprobt werden soll. Anschließend wurden für fleißigen Chorbesuch Volker Banschbach, Helga Farrenkopf, Otmar Farrenkopf, Gertrud Förtig, Rosemarie Haibt, Christa Herkert, Edeltrud Hofmann, Rosemarie Müller, Gerhard Münch, Renate Schäfer-Münch, Anneliese Trunk sowie Brunhilde Banschbach, Bettina Banschbach, Siglinde Ebert, Bernhard Fabrig, Brigitte Fabrig und Alois Landeck ausgezeichnet.

In den Grußworten der Gäste wurde deutlich, dass man in Steinbach stolz auf seinen Kirchenchor und für dessen kulturellen Einsatz zum Wohle der Gesellschaft dankbar ist. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.04.2018