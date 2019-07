„Stolz darauf, als kleiner Verein noch eine eigene Zweite stellen zu können“

Donebach.Die Rundenabschlussfeier der Fußballer stand beim FC Donebach kurz vor Fronleichnam auf dem Programm. Der Vorstand Norbert Schnetz begrüßte dazu nicht nur die Trainer und Spieler der Seniorenmannschaften nebst Partnerinnen, sondern auch die Sanitäter, Betreuer, Platzwarte, Stadionsprecherin, den Spielausschuss sowie weitere ehrenamtliche Helfer, denen er für ihren Einsatz dankte.

Er gratulierte der ersten Mannschaft zu ihrem siebten Platz in der Kreisliga. Trotz eines kleinen Kaders und starker Konkurrenz konnte man sich frühzeitig von den Abstiegsrängen entfernen und belegte letztendlich diese „tolle Platzierung“. Die zweite Mannschaft hielt sich laut Schnetz beachtlich in der Kreisklasse B. „Wir sind stolz, als ziemlich kleiner Verein noch eine eigene Zweite stellen zu können“, so Schnetz.

Den Verein geprägt

Natürlich habe am sportlichen Erfolg auch der Trainer Dietmar Manz einen großen Anteil, betonte der Vorstandsvorsitzende bei der Verabschiedung des Trainers. In seiner dreijährigen Amtszeit habe Manz die Mannschaft in allen Teilen weit nach vorne gebracht, berichtete Schnetz. Er bedankte sich bei ihm für dessen „tolle Arbeit“ und dass er den FC Donebach in den letzten Jahren mit seiner Art so gut geprägt habe. Als weiterer Dank überreichte er ein Abschiedsgeschenk an den Trainer. Dank galt auch dem Co-Trainer Holger Jakob, der sich momentan im Urlaub befindet. Abschied nehmen hieß es auch für Rico Neubig, der nächstes Jahr wieder bei seinem Heimatverein in Heidersbach spielt. Neubig erhielt vom Vorstand ebenfalls ein Präsent.

Nach der Runde ist vor der Runde

Die Runde sei jetzt zwar zu Ende, doch es seien noch viele Aufgaben zu meistern, so der Vorstand anschließend. Die Spieler sowie alle anderen Mitglieder seien bei den anstehenden Veranstaltungen, vor allem dem kommenden Sportfest, als Helfer gefragt. Schnetz äußerte auch die Hoffnung, dass bei der Versammlung im Oktober sich auch jüngere Mitglieder in den Vorstand wählen lassen. Dann richtete Dietmar Manz seine Worte an die Anwesenden. Neben Statistiken über die vergangenen drei Jahre berichtete er auch von dem ein oder anderen Höhepunkt während seiner Amtszeit. Es seien auch für ihn drei schöne Jahre gewesen. Manz bedankte sich auch beim Verein für die tolle Zeit.

Fleißige Spieler geehrt

Anschließend bat der Spielausschussvorsitzende Dieter Dietrich die Trainingsfleißigsten vor zu sich. Dies waren in der vergangenen Runde Manuel Walz, Lukas Rögner und Marius Noe. Sie erhielten als Belohnung einen kleinen Obolus. Bester Torschütze war Michael Schnetz mit 22 Treffern. Die Spielführer der beiden Mannschaften übergaben dann an Manz ein Trikot mit Autogrammen der Spieler zum Abschied. Der Co-Trainer, die Stadionsprecherin sowie die Santitäterin erhielten auch noch ein Geschenk. Ebenfalls erhielt Rico Neubig zum Abschied von den Spielern ein Geschenk.

