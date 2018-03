Symbiose von „Musik und Glas“

Anzeige

Durch die Fülle der Klangvarianten, die sich durch die klassische Quintettbesetzung von zwei Trompeten (Bernd Heß und Ralf Richter), einem Waldhorn (Matthias Nonnenmacher), einer Posaune (Heidi Fabrig) und einer Tuba (Jürgen Nummer) ergeben, können die Instrumentalisten auf verschiedensten Veranstaltungen agieren. Die „Brass Collection“ trat 2000 dem Blasmusikverband Tauber-Odenwald-Bauland bei, erspielte sich beim Wertungsspiel des Verbandes in der Oberstufe die Bewertung „hervorragend“ und sicherte sich am Kammermusikwettbewerb in Freiburg einen hervorragenden dritten Preis.

Weitere Preise und Auszeichnungen folgten, so dass sich die Besucher von „Musik und Glas“ in Mudau auf ein Konzert der Extraklasse freuen dürfen. L.M.

