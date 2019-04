Tauschbörse für Pflanzen

Mudau.Die Siedler- und Gartenfreunde Mudau veranstalten am Samstag, 4. Mai , ab 9.30 Uhr die 1. Pflanzentauschbörse am Siedlerheim im Mudauer Buchweg. Hobbygärtner, die Überschuss an Pflänzchen haben oder andere Pflanzen suchen, können hier tauschen oder auch gegen eine geringe freiwillige Spende zugunsten der örtlichen Kindergärten aus dem Angebot wählen.

Gerne dürfen auch zu groß gewordene Zimmerpflanzen mitgebracht werden, denn es gibt immer wieder Liebhaber von solchen Prachtexemplaren. Kaffee und Kuchen gibt es kostenlos. Außerdem kann jedes Mitglied, das seinen neuen Mitgliedsausweis noch nicht hat, diesen dort abholen. Der Ausweis wird benötigt für diverse Rabatteinkäufe.

Am Samstag, 1. Juni, findet ab 14 Uhr der Sommerschnittkurs der Kreisgartenfachwarte Josef Püchner und Norbert Rippberger in Mudau statt. Treffpunkt ist in der Mozartstraße 7. Alle Interessierten sind willkommen.

