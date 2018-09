Tennis-Camp in Schlossau begeisterte Jugend

Seckach.Nicht wenige Kinder und Jugendliche fiebern jährlich dem professionell aufgebauten Tenniscamp der Tennisabteilung des FC Schloßau entgegen. So fanden sich auch in diesen Sommerferien wieder 20 Nachwuchssportler, um unter Regie von Jugendwartin Lorena Stuhl und ihrem treuen Team aus der Damenmannschaft zwei Tage lang fleißig zu trainieren. Mit viel Geduld und kreativen Einfällen brachten die erfahrenen Tennisspielerinnen der interessierten Jugend den Tennissport noch etwas näher und bereitete sie auf das am Ende zu absolvierende Tennisabzeichen vor. Obwohl natürlich der Fokus des Camps auf der vereinseigenen Anlage auf Tennis lag, genossen die Teilnehmer auch das abwechslungsreiche Rahmenprogramm mit einer Schatzsuche, Gemeinschaftsspielen und Basteleinheiten, in deren Folge nun ein von allen gestaltetes Plakat das Tennisheim in Schloßau ziert. Abgerundet wurde das Camp durch ein Match, bei dem Eltern auf den Zuschauerrängen saßen sowie durch das gemeinsame Grillfest, bei dem als Anerkennung jeder die Teilnehmer eine Urkunde und ein Gruppenfoto erhielt. Bild: Liane Merkle

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.09.2018