Thema ist sehr emotional besetzt

Wie Tobias Kuhlmann vom Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, beschäftigt mit dem sogenannten „Wolfmanagement“, ausführte, sei das Thema äußerst emotional, obwohl in der Region bisher nur drei Tiere tatsächlich von Wölfen gerissen worden seien. Im Neckar-Odenwald-Kreis sei die Situation rechtlich sehr besonders, weil man direkt an der Grenze zu Bayern und Hessen liege und alle drei Länder gehen mit der Population des Wolfes anders um.

Das Tier hat in Deutschland den höchstmöglichen Schutzstatus, dürfe also auf nicht bejagt werden. Allerdings könne ein Tier „entnommen“ werden, wenn es nachweislich erhebliche, unverhältnismäßig hohe Schäden anrichtet. Doch Schäden von Wildtieren werden vom Staat nicht ersetzt.

In Baden-Württemberg hätten Landesnaturschutzbund, Nabu und BUND eine Trägergemeinschaft gebildet, die freiwillig entstandene Schäden ausgleiche. 2016 waren das wegen deutschlandweiter Wolfsübergriffe 135 140 Euro, für Herdenschutzmaßnahmen wurde im gleichen Zeitraum über eine Million Euro ausgegeben. Tobias Kuhlmann gab außerdem noch Ratschläge zu Verhaltensmaßnahmen, sollte man urplötzlich einem Wolf gegenüberstehen.

Kreisjägermeister Dr. Henner Heitmann konterte: „Kein Jäger hat die Absicht, den Wolf zu bejagen. Das macht uns keinen Spaß“. Er war der Meinung, dass derjenige, der ihn nach Deutschland geholt hat, dafür zu sorgen habe, dass das Tier so wenig Schaden wie möglich anrichtet. In diesem Fall würden Bauern und Jäger an einem Strang ziehen und erwarten, dass die Schutzmaßnahmen der Weidetierhalter staatlicherseits ersetzt werden. Außerdem wehrte er sich gegen das Unwort „Wolfsmanagement“, denn Wildtiere könne man nicht managen.

Ernst Wagner, der in seiner Heimat Rumänien bereits oft mit dem Wolf konfrontiert worden war, meinte sehr eindringlich: „Vor dem Wolf muss man keine Angst haben, der zweibeinige Wolf ist sehr viel gefährlicher“. Er warnte wie Dr. Heitmann auch, vor einer Hysterie vor dem Wolf und führte aus, dass der Wildbestand nachweislich sehr gesund sei, wo der Wolf vorkommt. Das Tier habe sehr schlechte Augen, aber einen hervorragenden Geruchssinn, und jage hauptsächlich nachts.

Eine rege Diskussion schloss sich den Ausführungen der Fachleute an, in der auch deutlich wurde, dass Attacken von Hunden, die der Mensch zu „Waffen“ erzogen hat, im fünfstelligen Bereich höher sind als die von Wölfen, die eher als Menschenscheu eingestuft werden. L.M.

