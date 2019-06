Tipps und Hinweise bei Schnittkurs

Mudau.Weshalb ein Sommerschnitt an Obstgehölzen besonders wertvoll sein kann, erläuterten Kreisgartenfachwart Josef Püchner aus Mudau und Gartenfachwart Norbert Rippberger aus Laudenberg einer interessierten Teilnehmerschar auf Einladung der Siedler- und Gartenfreunde Mudau, die bei diesem Schnittkurs durch Vorstandsmitglied Markus Hohn vertreten waren.

Wie die beiden Fachleute vorab in der Theorie erläuterten, laufen im späten Frühjahr bis zum Sommer die meisten Wachstums- und Fotosyntheseprozesse ab, das heißt Obstbäume befinden sich in ihrer stärksten Phase. Und in dieser Zeit können sie auf einen Eingriff auch am besten reagieren, denn die Wundüberwallung setzt direkt ein, wodurch viele Krankheitserreger mittels der biochemischen Prozesse vom Eindringen in die Pflanze abgehalten werden. Detailliert unterschieden die beiden Fachmänner in der Fruchtausdünnung Buschbäume und sowie Hochstämme. Bei Ersteren sollte das Blatt/Fruchtverhältnis von Apfel- und Birnbäumen Ende Mai/Anfang Juni auf 30 zu 1 reduziert werden. „Nur so kann der Baum die Früchte optimal ernähren, einen Neuaustrieb machen und Blüten für das nächste Jahr bilden“, erläuterte Püchner.

Bei einem Hochstamm sollte das Blatt-/Fruchtverhältnis dagegen 100 zu 1 sein. Hinzu erläuterte Sepp Püchner, dass er bei seinen eigenen die Ernte durch Sortenvielfalt auf jeweils einem Baum, also die Einveredlung mehrerer Sorten auf einem Baum, verlängert hat. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019