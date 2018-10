Ungewöhnliche „Attraktionen“ im Naturpark

Mudau.Der Bürgermeister trat in die Pedale, um den „Milchshake-Mixer“ nachhaltig biologisch und energiesparend in Gang zu bringen. Der Ortsvorsteher schüttelte parallel dazu ein Glas mit Rahm, um ebenso „echt handmade“ Butter herzustellen. Und die Damen vom Fachdienst Landwirtschaft spornten die Herren kräftig an. Es gab einige ungewöhnliche „Attraktionen“ auf dem 13. Mudauer Bauernmarkt im Naturpark, der unter musikalischer Bereicherung des Odenwälder Parforcehornensembles unter Leitung von Dr. Edmund Link und mit dem Anstich des Apfelsaftbehälters durch Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger eröffnet wurde. Er stellte dabei die 24 Aussteller vor, die tolle Produkte der Region anboten.

Es fehlte an nichts: Alpaka-Produkte, Taschen, Kissen, Dekoratives und Nützliches aus Wolle, Filz und Holz, Imkereiprodukte, Nudeln, Gewürze, Käse, Schinken und Wurst, Kuchen und Torten der Landfrauen, Fruchtaufstriche, Fruchtweine, Essige, Liköre, Schnäpse, Brotaufstriche aller Art, Nudeln und Florale Kunstwerke. Es gab Informatives vom Landratsamt, der Burglandschaft e.V. und der Geopark-Ranger.

Ein Kinderprogramm boten die Jäger mit den Falknern samt Uhu, Bussard, Falke, Iltis und Frettchen sowie Geopark-Ranger Wilfried Schneider mit seiner Ziehbank.

Auch die kulinarische Vielfalt ließ keine Wünsche offen. Ausgebucht waren die Kutschfahrten mit Peter Schlär. Und im Rahmenprogramm begeisterten nach dem Odenwälder Parforcehornensemble die Jagdhornbläser „Waidmanns Heil“ aus Buchen unter Leitung von Renate Heitmann und am Nachmittag zum Grußwort von Landrat Dr. Achim Brötel die Trachtenkapelle unter Stabführung von Ralph Müller. L.M.

