Urgestein Willi Heß seit 70 Jahren Mitglied

Schloßau.Um Unheil von Mensch und Tier abzuhalten oder anderen Menschen in Notsituationen zu helfen, trat Willi Hess 1949 der Freiwilligen Feuerwehr Schloßau bei. Heute kann er mit Stolz auf seine 70-jährige Mitgliedschaft zurückblicken und über so manche Anekdote berichten. Nach diversen Auszeichnungen und Ehrenzeichen trat das Schloßauer Urgestein nach 47 Jahren und unzähligen Stunden im Ehrenamt im Jahr 1996 im Alter von 65 Jahren aus dem aktiven Dienst in die Altersabteilung über. Als Dank und Anerkennung für seine treuen Dienste an der Allgemeinheit würdigte der Abteilungskommandant Hilmar Schüßler im Rahmen der Jahreshauptversammlung im örtlichen Gasthaus „Zum Hirsch“ Willi Hess mit Ehrenurkunde mit Ehrennadel, die er dem erkrankten Jubilar Zuhause überreichen wird.

Im Beisein von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, Ortsvorsteher Herbert Münkel, Gesamtkommandant Markus Peiß sowie Mitgliedern aus der Jugend- und Alterswehr wurden auch Alexander Giebel, Daniel Scheuermann und Steffen Münkel ausgezeichnet für ihre 25-jährige Mitgliedschaft. Norbert Ziegeler wurde in die Alterswehr verabschiedet und befördert wurden Fabian Schultis, Florian Pfefferkorn und Jonas Fertig zu Oberfeuerwehrmännern und Markus Peiß zum Oberbrandmeister. Für besonders fleißigen Übungsbesuch wurden in der Jugendabteilung Antonia Schüßler, Nils Grimm, Alina Becker und Kevin Böhle mit einem Präsent bedacht. In seinem Rechenschaftsbericht betonte Abteilungskommandant Schüßler, dass man derzeit auf 28 Aktive, neun Personen in der Alters- und zwölf in der Jugendwehr stolz sein könne. Den Ausbildungsstand sei im oberen Soll und so verfüge man über 17 Maschinisten, 28 Sprechfunker, 15 Truppführer, sechs Gruppenführer, einen Zugführer und 18 Atemschutzgeräteträger.

Große Frühjahrsübung

Im Berichtszeitraum mussten 33 Einsätze absolviert werden, davon drei Brandeinsätze, 19 technische Hilfeleistungen, fünf sonstige- und sechs Fehlalarme. Im Anschluss berichtete Heinrich Klohe in seiner Funktion als Schriftführer ausführlich über die Inhalte der Einsätze und Übungen und erinnerte auch an die große Frühjahrsübung mit Menschenrettung. Jugendwart Michael Schork berichtete für die Jugendfeuerwehr Schloßau/Waldauerbach unter anderem über die 48 Übungsabende, die Abnahme der Jugendflamme in Steinbach, das Binden des Maibaumkranzes, die Teilnahme am Gesamtgemeindeturnier in Mosbach und den Landesfeuerwehrtag in Heidelberg. Kassenwart Werner Balles berichtete über zufriedenstellende Finanzen und da die Kassenprüfer Alexander Giebel und Daniel Scheuermann keine Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder der gesamten Abteilungsführung einstimmig Entlastung. Abteilungskommandant Hilmar Schüßler dankte abschließend allen, die sich für die Belange der Wehr engagiert hatten, der Gemeinde für die Unterstützung, der örtlichen Gemeinschaft für das harmonische Miteinander und der Gesamtwehr für die kooperative Einbindung. In den Grußworten der Gäste wurden die gute Nachwuchsarbeit, der hohe Ausbildungsstand und die Einsatzbereitschaft gewürdigt. L.M.

