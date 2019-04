Vergangenheit und Zukunft im Visier

Mudau.Mit seinen 134 Mitgliedern bei leicht steigender Tendenz und im 44. Jahr seines Bestehens zählt der Heimat- und Verkehrsverein Mudau (HVV) zu den kleineren Vereinen in der Gemeinde, kann aber mit Stolz vermelden, dass in all den Jahren vieles bewirkt wurde. Auch Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger und Ortsvorsteher Siegfried Buchelt hoben im Rahmen der Jahreshauptversammlung im „Café Waldfrieden“ die enorm wichtige Traditionspflege hervor. Sie betonten, dass der HVV von Anfang an die Ortsteile zusammengeschweißt habe und so ortsübergreifend tätig war. Nicht nur die Vergangenheit im Visier, sondern auch für die Zukunft arbeitend, präsentiere sich der Verein als ein lebendes Gebilde mit einem engagierten Vorstand unter der Führung von Hans Slama als Vorsitzenden.

Dessen Dank galt allen, die sich in den ehrenamtlichen Dienst für die Allgemeinheit gestellt hatten, der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit und den örtlichen Vereinen und Organisationen für das harmonische Miteinander. Slama erinnerte in seinem Rechenschaftsbericht an die Vorträge „Kommt der Wolf oder kommt er nicht“ und „Klimawandel – Insektensterben“, an die Vorbereitungen für den Abend mit der Kabarettistin Vera Deckers und an die imposante Kellerführung in Schneeberg.

Restaurierung der Mariensäule

Die „Hölzerlips-Bande“ sei vielfältig unterwegs gewesen, zuletzt im „vergessenen Ferdinandshof“, und die erste Ausgabe einer Schriftensammlung für die Mitglieder über die Aktivitäten des HVV sei entstanden. Wie der Vorsitzende weiter ausführte, soll am 19. Mai aufgrund vieler Jubiläen besonders dem Ehrenbürger Arthur Grimm mit einer separaten Veranstaltung gedacht werden. Die Restaurierung der Mariensäule werde in Angriff genommen, am Pfingstmontag werde auf dem Gelände der Aurora eine Oldtimerausstellung mit über 100 Fahrzeugen stattfinden und eine echte Grenzwanderung am Zwing sei entlang der Ländergrenze Hessen zusammen mit den Freunden aus Bayern und Hessen geplant. Im Entstehen sei auch die Ausschilderung eines Lehrpfades über die alte Wasserversorgung in Langenelz mit allen Quellen. Mit einem besonderen Dank an die Mitglieder des Arbeitskreises Demografie für ihren überdurchschnittlichen Einsatz und der Einladung an weitere Interessierte zur Mitarbeit gab Slama bekannt, dass man nun definitiv die örtliche „Ärzteversorgung“ in Angriff nehmen werde.

Ausführlich resümierte Horst Schork in seiner Funktion als Stellvertreter für den längere Zeit erkrankten Willi Müller als Schriftführer die Inhalte der vergangenen Aktivitäten. Er erinnerte unter anderem an die sehr gut besuchte und interessante „Wolfsveranstaltung“ in der „Goldenen Olive“, das 174-seitige Jahrbuch als „Meisterwerk“ des Redaktionsteams mit dem Verein Örtliche Geschichte Schloßau/Waldauerbach und die vergangene Generalversammlung.

Viele Ausgaben

Trotz der hohen Ausgaben, aber Dank der Spenden und Förderungen berichtete im Anschluss Kassenwart Uwe Hofmann über einen zufriedenstellenden Kassenstand und da die Kassenprüfer Kurt Habedank und Kurt Henn keine Beanstandungen zu vermelden hatten, entlasteten die Mitglieder den Vorstand einstimmig. Besonders Willi Müller bezeichnete Hans Slama als guten Geist des Vereins, der seit dem ersten Tag seiner Mitgliedschaft in fast allen Ämtern des Vorstands aktiv war und sich unter anderem in Fragen der Organisation, Betreuung der Homepage und Beratung große Verdienste erworben habe.

Gelungene Überraschung

Weiter geehrt wurden Kurt Habedank für seine 25-jährige Vorstandstätigkeit als Kassenprüfer und Beirat, Josef Hitzfeld und Willi Müller für 40 Jahre aktive sowie Gottfried Hofmann für 40 passive/aktive Jahre Mitgliedschaft im HVV. Im Hinblick auf das Jubiläum 750 Jahre Mudau, Donebach, Mörschenhardt und Schloßau überreichte der Vorsitzende Hans Slama abschließend der Versammlung dem überraschten Bürgermeister Rippberger die lateinische Original-Ersterwähnungs-Schrift der Ortschaften, gerahmt und übersetzt. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019