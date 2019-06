Viel geboten bei den Festtagen

Mudau.Für die 30. Musikparade des Musikvereins „Harmonie 1872“ Mudau war den Verantwortlichen wegen der Baumaßnahmen um das örtliche Rathaus der Rathaushof als traditioneller Veranstaltungsort zwangsläufig abhandengekommen.

Idyllische Party-Zone

Doch „Not macht bekanntermaßen erfinderisch“ und so verwandelte das Festausschuss-Team den Platz um das Musikerheim an der Odenwaldhalle in eine idyllische Party-Zone, die neben Blasmusik und Essen auch eine Cocktail-Bar aufwies. Selbst der Wettergott hatte ein Einsehen und so strahlte die Sonne zu Eröffnung, während Rebekka Kern vom Vorstandsteam erfreut über die gute Resonanz und Stimmung beim neuen Veranstaltungsort alle Gäste begrüßte.

Darunter Herbert Münkel als Präsident des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland, Ehrendirigent Gerd Münch und Ehrenvorsitzender Reinhard Münch sowie als „Anstich-Aktive“ des von der Brauerei Faust gestifteten Festbierfasses Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, Ortsvorsteher Siegfried Buchelt, Faust-Geschäftsführer Cornelius Faust und Verkaufsleiter Thorsten Märker. Da die Jugendkapelle unter Leitung von Julia Pittner – die die Eröffnung normalerweise musikalisch begleitet – aufgrund der Pfingstferien überdurchschnittlich dezimiert war, hatte man die Mitglieder der ehemaligen Jugendkapellen unter Stabführung von Ralph Müller „reaktiviert“. Rippberger lobte das gute Ambiente der Musikparade als „Freude für alle Musikliebhaber“ und betonte „der Musikverein hat immer viel zu bieten“.

Problemloser Fassanstich

Ortsvorsteher Buchelt zeigte sich begeistert ob der tollen Gemeinschaft von Jung und Alt im Musikverein und Cornelius Faust freute sich auf einen „spritzfreien Fassanstich“, der dank der „Anstich-Profis“ gelang. Für den musikalischen Genuss während der beiden Festtage sorgten der Musikverein „Eintracht“ Roigheim mit Dirigent Ralf Simonides, die Schloßauer Musikanten unter musikalischer Leitung von Uwe Prokisch, der Musikverein Trennfurt „1952“ unter Stabführung von Michael Köhler, der Musikverein Osterburken unter Vorsitz von Patricia Dörr und Fabian Ebelle sowie der Musikverein Hainstadt mit dem Dirigenten Thomas Münch. L.M.

