Viel Lob für Kämmerer Gerd Mayer

Mudau.Bei der ersten öffentlichen Sitzung des neuen Gemeinderates in Mudau ging es in erster Linie um die Wahl der Bürgermeister-Stellvertreter, die Besetzung des Umlegungsausschusses und um die Wahl der jeweiligen Ortsvorsteher.

Nachdem sich die Ortsgremien mittels Wahlen auf ihre Kandidaten und Stellvertreter zuvor festgelegt und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt hatten, sprach sich der Gemeinderat für folgende Personen als neue/alte Ortsvorsteher mit ihren Stellvertretern aus: Für die Zentrumsgemeinde Mudau bestätigt wurden Walter Thier/Manfred Dambach/Andreas Scholl als Ortsvorsteher / Stellvertreter, für Donebach/Ünglert Herbert Scharmann/Jochen Walz, in Langenelz Markus Späth/Helga Hönig , Mörschenhardt/Ernsttal Wendelin Schäfer/Klaus Hilberg, Reisenbach Matthias Rechner/Rainer Schäfer , Rumpfen Karl Herkert/Peter Haas, Scheidental Klaus Schork/Frank Brenneis, Schloßau/Waldauerbach Tanja Schneider/Hella Kizmann, Steinbach Christoph Helter/Theresa Matz.

Stellvertreter benannt

Zu Bürgermeister-Stellvertretern gewählt wurden Christian Hört als erster Stellvertreter (CDU-Bürgerliste), Michael Volk als zweiter Stellvertreter (FUB) und Markus Hohn als dritter Stellvertreter (CDU-Bürgerliste). Ein ausführlicher Rückblick auf die Gemeinderatsperiode 2014 bis 2019 war der Verabschiedung ausscheidender Gemeinderäte und Ortsvorsteher vorangegangen. Wobei die Erweiterung der Baugebiete, der Industrieflächen, die Erfolge in den Sanierungsgebieten, Förderung des Fremdenverkehrs mit Schlosskonzert, Smart Pfad sowie Seniorenangebote unter anderem im Fokus standen und dankbar erwähnte der Bürgermeister auch die Ansiedlung der neuen Gastronomen, die gelungene Unterbringung und Integration der Asylanten, den Ausbau diverser Kreisstraßen und die inzwischen schon weitgehend agierende „Zukunftsmannschaft in der Gemeindeverwaltung“.

Zielsetzung, so der Bürgermeister weiter, sei die Fortschreibung des Flächennutzungsplans, das Ende der seit 13 Jahren laufenden Flurneuordnung Scheidental. „Wir können zufrieden sein, arbeiten auf solider Grundlage mit ebenso soliden Finanzen, der Schuldenstand wurde von 1100 auf 700 Euro je Einwohner gesenkt dank der guten Arbeit im Gremium, auch wenn die Entscheidungen nicht immer leicht waren“, so Dr. Rippberger.

Verabschiedungen

Verabschiedet wurden mit der Urkunde der Gemeinde nach fünf Jahren im Gremium Clemens Herkert, Gerhard Sammet (Ehrenurkunde des Gemeindetags in Silber für 15 Jahre Ortschaftsrat, nach zehn Jahren mit den Ehrenurkunden des Gemeindetags Bernhard Grimm, Gernot Grimm, für 15 Jahre als Ortsvorsteher und Gemeinderat Herbert Münkel Silberne Ehrennadel des Gemeindetags, Eugen Friedel und Wolfgang Niemesch für 15 Jahre als Gemeinderat, die Ehrennadel des Gemeindetags nach 20 Jahren als Gemeinderäte Siegfried Buchelt (auch OR und fünf Jahre OV), Michael Hemberger (auch OR), Ortsvorsteher Georg Moser für 15 Jahre als Ortsvorsteher und Ortschaftsrat.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Interkommunaler Gewerbepark Odenwald (IGO) besteht neben den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden aus zehn weiteren Vertretern, wobei auf die Gemeinde Mudau zwei Vertreter entfallen. Gewählt wurden hierfür Sven Buchelt/Peter Haas (CDU-Bürgerliste) sowie Michael Volk/Sebastian Fertig (FUB). Der Umlegungsausschuss setzt sich künftig zusammen aus Peter Haas Markus Hohn und Sven Buchelt/Klaus-Dieter Klopsch/Tanja Schneider und Markus Rechner (CDU-Bürgerliste), Georg Moser und Dominik Grimm/Tobias Dambach und Christian Schäfer (FUB).

Im eigentlichen Geschäft des Gemeinderates wurde auch die Annahme von Spenden für die Feuerwehr Langenelz mit 357 Euro, Grundschule Schloßau von 214,20 Euro und Spenden für das Schlosskonzert aus der Joachim & Susanne Schulz-Stiftung für Amorbach in Höhe von 3000 Euro beschlossen.

Neubau „Krippengruppen“

Über den aktuellen Sachstand für den Neubau „Krippengruppen“ beim Kindergarten Mudau sowie die Idee der Einrichtung einer Projektgruppe aus Stiftungsrat, Gemeinderat, Gemeinderat, Kirche und Verrechnungsstelle sowie Kindergartenleitung informierte Dr. Rippberger, da man baldmöglichst die Förderanträge stellen möchte, auch wenn Grundstückseigentümer und Bauherr die Kirche ist. Denn die Gemeinde finaziere auf jeden Fall maßgeblich mit. Ein Bauantrag der Firma Wadch auf Änderung des Bebauungsplanes für das mittlerweile errichtete Seniorenzentrum im Mudauer Ortskern wurde gemäß gemeinderatlicher Abstimmung nachträglich geändert. Demnach gilt eine Wohneinheit je Wohngebäude (Reihenhauseinheit) und insgesamt maximal vier Wohneinheiten je Hausgruppe und die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen wird nun im Bereich dieser Mischbaufläche auf zwei Kfz-Stellplätze pro Wohnung erhöht.

Verwaltungstechnisch verzwickter gestaltete sich der Tagesordnungspunkt „Änderung Bebauungsplan Bahnhofsumfeld II“. Bereits im September 2016 hatte der Gemeinderat diesen Bebauungsplan beschlossen und mit diesem den zuvor im Plangebiet geltenden Bebauungsplan „Langengarten“ geändert. Ziel des Bebauungsplanes war die Schaffung von Baurecht für den seinerzeit dort geplanten Penny-Markt im Wege eines „Sondergebietes“ in dem ein Lebensmittelmarkt mit einer maximalen Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern zugelassen war. Gegen die danach erteilte Baugenehmigung für den Penny-Markt wurde Klage beim Verwaltungsgericht Karlsruhe eingereicht. Der Investor hat daraufhin diesen geplanten Standort aufgegeben. Inzwischen ist der Penny-Markt auf dem Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei Mudau im Bau. Weitere Flächen für Einzelhandel als die von Penny-Markt und Edeka sind nicht vorgesehen und würden auch nicht zugelassen. Der Gemeinderat beschloss nun das Baurecht für einen Lebensmittelmarkt nach dem Bebauungsplan „Bahnhofsumfeld II“ wieder aufzuheben, künftig auf dieser Fläche Lebensmittelhandel auszuschließen und der Bezeichnung „Mischgebiet“ im Bebauungsplan Vorrang zu geben. Mittlerweile liegt der Gemeinde für die Fläche „Bahnhofsumfeld II“ eine Bauvoranfrage zur Errichtung einer Kfz-Werkstatt mit zugehörigen Nebenanlagen und zwei Wohnhäuser vor. Eine zur Zeit ruhende Normenkontrollklage beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim kompliziert die gesamte Geschichte noch zusätzlich und so wurde das Ingenieur-Büro für Kommunalplanung in Mosbach mit den städtebaulichen Leistungen beauftragt.

Die Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen Mörschenhardt und Waldauerbach wird demnächst auf LED-Technik umgestellt. Aus diesem Grund vergab der Gemeinderat an die Netze BW aus Tauberbischofsheim den Auftrag zur Erweiterung der Straßenbeleuchtungsumstellung auf LED-Technik zum Preis von 28 745 Euro.

Kämmerer verabschiedet

Stichtag für den Ruhestand des Gemeindekämmerers wird der 1. September sein, darum wurde er in dieser Gemeinderatssitzung offiziell verabschiedet. Am 15. August 1954 geboren, wurde Gerd Mayer bereits am 1. September 1979 in der Stadt Heidelberg zum Stadtinspektor ernannt und stieg die Karriereleiter zügig weiter auf über eine wichtige Anstellung beim Krebsforschungszentrum Heidelberg. Bei der Gemeinde Mudau seit 1. Mai 1976, drei Jahre später zum Gemeindeoberinspektor und 1982 zum Beamten auf Lebenszeit ernannt. Das Rechnungsamt hat Gerd Mayer am 1. Oktober 1984 übernommen, 1993 zum Gemeindeamtsrat befördert und hatte 2011 40-Jahr-Dienstjubiläum. In seinen Händen, so Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, waren die Finanzen der Gemeinde gut aufgehoben, Beständigkeit hatte bei ihm Priorität. Wissbegierig ist der gebürtige Walldorfer bis heute und er kennt „Hinz und Kunz“ und deren Geschichte. „Er hat sich der Gemeinde Mudau mit Haut und Haaren verschrieben.“ Seine Passion war die Feuerwehr, über 20 Jahre lang Gesamtkommandant der Gemeinde Mudau, danach Ehrenkommandant und bis heute im Vorstand der Kreisfeuerwehr aktiv. Nun freut er sich auf seine Familie mit den beiden Kindern, auf viele Flohmärkte, die beliebte Gartenarbeit und Reisen in den Norden. Mit den besten Wünschen und stehenden Ovationen verabschiedeten der Bürgermeister und das Gremium den verdienten Kämmerer. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019