Viel Zeit in die Ausbildung investiert

Gut strukturiert und geführt präsentiert sich die Abteilungswehr Langenelz, und so verlief auch die Jahreshauptversammlung in der örtlichen Aula.

Langenelz. Die Abteilungswehr Langenelz kann auf aktuell 26 aktive Feuerwehrleute, vier Mitglieder in der Jugendwehr und sechs Mann in der Alterswehr stolz sein. Mit Christine Keller wurde zudem eine mit Grundausbildung, Sprechfunker und Truppführer bestens ausgebildete Feuerwehrfrau aufgenommen.

Zur Jahreshauptversammlung in der Aula begrüßte Abteilungskommandant Holger Münch neben den Mitgliedern und Ehrenkommandant Rudi Reichert auch Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, Gesamtkommandant Markus Peiß, Max Beiswenger als Vertreter des Feuerwehrverbandes und Markus Späth als Ortsvorsteher und aktives Mitglied. Der Abteilungskommandant dankte zum Auftakt allen, die sich für die Belange der Wehr und damit auch der Allgemeinheit eingesetzt haben.

Zwölf Einsätze bewältigt

Für die Bewältigung der anstehenden Aufgaben könne man auf 25 Mitglieder mit Grundausbildung, 22 Sprechfunker, sieben Maschinisten, acht Atemschutzgeräteträger, sieben Truppführer, drei Gruppenführer und einen Zugführer zurückgreifen, so Münch. Insgesamt zehn Übungen seien gemeistert worden, darunter Brandbekämpfungen, Menschenrettungen, die Sicherstellung der Wasserversorgung und besondere Einsatzaufgaben für Führungspersonal. Der gute Übungsbesuch dokumentiere den guten Zusammenhalt innerhalb der Wehr und die Wertschätzung in der Gesamtwehr, betonte Münch. Zwölf Einsätze habe die Wehr bewältigt, darunter zwei Brandeinsätze in Steinbach und Scheidental, fünf technische Hilfeleistungen und darüber hinaus die Veranstaltungen zur Festigung des Zusammenhalts.

Münch erinnerte an das Maibaumstellen mit Straßensicherung, an Sicherheitswachen und Parkplatzdienste, die Absicherung beim Martinsumzug und die Teilnahme am Volkstrauertag. Neben dem eigenen Schlacht- und Grillfest, der Weihnachtsfeier und dem Eierpicken war man bei Fastnachtsveranstaltungen, dem Drei-Länder-Treffen sowie bei Veranstaltungen befreundeter Feuerwehren präsent.

Besonders hervorgehoben wurden die Ausbildungen von Markus Ranisavljevic, Mithat Hadzic, Ibrahim Hadzic und Sebastian Galm an der Motorsäge, Carlo Herkert, Ibrahim Hadzic und Mithat Hadzic zum Thema „Holz unter Spannung“, Michael Speckert zum Thema „Türöffnung“, Karsten Münch zum Gruppenführer sowie Holger Münch zum Zugführer.

Ausrüstung verbessert

Der Abteilungskommandant selbst vertrat die Langenelzer Wehr bei diversen regionalen und überregionalen Tagungen und Versammlungen. Mit einem Boiler, Funkmeldern, einem Kompressor und einem Hochdruckreiniger wurde der Materialbestand im Gerätehaus weiter ausgebaut. Einen ausführlichen Bericht über die Inhalte der Feuerwehraktivitäten im vergangenen Jahr erstattete Schriftführer Christian Meixner. Jugendwart Tobias Galm resümierte neben den theoretischen und praktischen Übungen die Teilnahme am Gemeindeturnier und Drei-Länder-Treffen sowie am Kreisjugendzeltlager.

Nachdem Kassenwart Christian Galm über zufriedenstellende Finanzen berichtet hatte und die Kassenprüfer Karl Herkert und Mithat Hadzic keine Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder der Abteilungsführung einstimmig Entlastung.

Aus Altersgründen wurde im Anschluss Manfred Münch in die Alterswehr verabschiedet. Abteilungskommandant Holger Münch dankte ihm mit einer Ehrenurkunde für seinen jahrelangen zuverlässigen Dienst für die Allgemeinheit und die Ausübung verschiedener Ehrenämter. Als Vertreter des Verbandes oblag es im Anschluss Max Beiswenger, die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes in Gold an Manfred Münch zu überreichen.

Präsente gab es auch für Karsten Münch, Manfred Münch und Sebastian Galm, die an jeder Übung teilgenommen hatten. Holger Münch und Markus Späth fehlten lediglich einmal bei den Übungen, Uwe Mechler zweimal.

Beförderungen und Wahlen

Nach diversen Beförderungen brachten die Wahlen folgendes einstimmiges Ergebnis: Abteilungskommandant ist Holger Münch, Stellvertreter ist Michael Speckert, stellvertretender Kassenwart Alexander Galm. Nach 30 Jahren als Kommandant und zuletzt fünf Jahren als Stellvertreter war Feuerwehr-Urgestein Rudi Reichert nicht mehr zur Wahl angetreten und wurde mit einem besonderen Dank verabschiedet.

Nach den Grußworten der Gäste und der Ausgabe des Übungsplans gab Abteilungskommandant Holger Münch anstehende Termine bekannt: Eierpicken ist am 14. April, Feuerwehrfeste sind in Steinbach, Reisenbach und Scheidental, das Grillfest ist am 6. Juli, und die Weihnachtsfeier am 30. November. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019