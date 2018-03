Vielfältige Einsätze bewältigt

Anzeige

Eng verbunden mit den feuerwehrtechnischen Aktivitäten war im Berichtszeitraum auch die Präsenz bei acht Festen örtlicher Vereine und befreundeter Wehren. Nicht unerwähnt blieben die Ausrichtung der Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes in Mudau, die Großübung im Schloss Waldleiningen und die Anwesenheit bei runden Geburtstagen, Hochzeiten, Beerdigungen und Jubiläen.

Detailliert ging Schriftführer Manfred Müller im Anschluss auf die Inhalte der verschiedensten Veranstaltungen und Aktivitäten ein. So auf die Sturmeinsätze, das Fastnachtstreiben mit Umzugsabsicherung, die Festbesuche, den traditionellen Familienwandertag, Prozessionsabsicherung und den großen Scheunenbrand infolge von Blitzeinschlag.

Weiter berichtete der Schriftführer über die Absicherung beim Odenwälder Herbstlauf, den Einsatz bei einem Traktorbrand in Scheidental, die Hilfeleistungen beim Martinsumzug, Ehrenwache am Kriegerdenkmal, „Scheunenbrand“ in Steinbach, Weihnachtsfeier und die Gruppenübung mit gemütlichem Beisammensein.

Sabine Friedel berichtete in ihrer Funktion als Jugendwartin, vorgetragen durch Jugendliche und Stellvertreter Michael Sammet, über die rege Nachwuchsarbeit, die Abnahme der Jugendflamme, Unterstützungen bei diversen Aktivitäten der Aktiven und den Besuch von Schulklassen im Feuerwehrgerätehaus.

Nicht fehlen durfte in ihrem Bericht die Teilnahme am Zeltlager, die Überprüfung der Hydranten im Mudauer Ortskern und die gelungene Weihnachtsfeier. Ein besonderer Dank für die stete Unterstützung galt dem Förderverein.

Beförderung

Über geordnete und zufrieden stellende Abteilungsfinanzen informierte im Anschluss Kassenwart Tobias Hauk. Die Kassenprüfer Bernhard Breunig und Michael Pani hatten keinerlei Beanstandungen. Hernach wurden André Emmerich und Anthony Schork neu in die Mudauer Feuerwehr aufgenommen und Jasmin Junghänel zur Feuerwehrfrau sowie André Emmerich und Anthony Schork zu Oberfeuerwehrmänner befördert.

Mit einem Geschenkkorb und dem Dank für sein überdurchschnittliches Engagement im Feuerwehrwesen wurde Ehrenkommandant Gerd Mayer für seinen inzwischen 40-jährigen Feuerwehrdienst ausgezeichnet. In den Grußworten wurden der hohe Ausbildungsstand, die stete Einsatzbereitschaft und das kameradschaftliche Gefüge in der Abteilungswehr hervorgehoben und die enge Einbindung in die Gemeinschaft sowie in die Gesamtwehr gewürdigt. Bevor der stellvertretende Abteilungskommandant Manfred Müller zum gemütlichen Beisammensein überleitete, wurde unter Akkordeonbegleitung durch Franz Petru das traditionelle Mudauer Feuerwehrlied gesungen. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.02.2018