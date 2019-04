Vielfältige Einsätze gemeistert

Scheidental.Neben den regelmäßigen Übungen und Vorstandssitzungen bewältigte die Abteilungswehr Scheidental im vergangenen Jahr acht Einsätze. Wie Abteilungskommandant Cornel Schwab in seinem Jahresbericht anlässlich der Jahreshauptversammlung erwähnte, wurde wieder einiges geleistet und dabei die hohe Einsatzbereitschaft und der gute Ausbildungsstand eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Schwab erläuterte die Merkmale der Einsätze. Demnach musste man zu einem Kellerbrand in Unterscheidental mit Einsatz der Atemschutzmasken, zu einer Ölspurbeseitigung, zu einer Tierrettung und einer Gülleüberflutung mit Verhinderung eines Umweltschadens ausrücken. Weiter erinnerte Schwab an die Personensuche in Steinbach und den Schwelbrand durch einen technischen Defekt mit Einsatz der Atemschutzgeräteträger.

Präsent war die Abteilung zudem bei Übungen und Einsätzen in Schloßau und Heidersbach sowie bei Absperrdiensten zu kirchlichen Anlässen wie zum Beispiel beim Martinsumzug. Die Herbstabschlussübung führte man gemeinsam mit der Reisenbacher Wehr am Objekt „Kaserne am Fernsehturm“ durch. Im Rahmen der Ausbildungen absolvierte Nicole Lohrum den Truppmann-Lehrgang, Nico Grimm und Jakob Haas den Lehrgang für Sprechfunker und Truppmänner, Nico Grimm zusätzlich den Lehrgang für Atemschutzgeräteträger und Karsten Münch war beim Gruppenführerlehrgang in Bruchsal erfolgreich. Ein besonderer Dank von Abteilungskommandant Cornel Schwab galt allen für ihr Engagement im Sinne des Feuerwehrwesens.

Ausführlich auf die Inhalte der Aktivitäten und Veranstaltungen ging Schriftführer Oliver Schäfer ein, der unter anderem berichtete, dass man aktuell auf 30 Mitglieder in der aktiven Wehr und sechs Mann in der Alterswehr stolz sein könne. Die Atemschutzgeräteträger durchliefen die Atemschutzstrecke in Walldürn und aktuell verfügt die Abteilungswehr über 29 Truppmänner, zehn Truppführer, 21 Funker, fünf Maschinisten, zwölf Atemschutzgeräteträger, fünf Gruppenführer und einen Jugendleiter.

Neben der Präsenz bei Jubiläen, Geburtstagen und Beerdigungen, besuchte man auch Feste befreundeter Wehren und örtliche Veranstaltungen. Zudem wurden der Maibaum und die Weihnachtstanne gestellt, ein Familiennachmittag durchgeführt und erste Planungen für das Jubiläumsjahr mit Feierlichkeiten vom 27. bis 28. September in die Wege geleitet. Die Jugendfeuerwehr zählt derzeit acht Mitglieder, die wöchentlich ihre Übungsstunden ableisten, berichtete Jugendleiter Tobias Lohrum. Er resümierte das Dreiländertreffen in Langenelz, die Jugendflamme II, das Sommerfest in Kirchzell, das Zeltlager der Jugendwehren aus dem Landkreis und die Weihnachtsfeier. Im Anschluss berichtete Kassenwart Jens Müller über eine zufriedenstellende Kassenlage. Da seitens der Kassenprüfer keine Beanstandungen zu vermelden waren, erteilte die Versammlung der Abteilungsführung einstimmig Entlastung.

Die anschließenden Wahlen brachten folgendes einstimmiges Ergebnis: Abteilungskommandant Cornel Schwab, erster Stellvertreter Christian Brenneis, zweiter Stellvertreter Tobias Lohrum, Alterskommandant Willi Trunk, Schriftführer Oliver Schäfer, Kassier Jens Müller, Gesamtausschuss Manuel Galm, Jugendwart Tobias Lohrum mit Nico Scheuermann und Nicole Lohrum als Stellvertretern, Ausschuss Franziska Walter. Eine schlagkräftige junge Truppe mit großem Potenzial und Engagement bescheinigten die Grußwortredner den Mitgliedern der Abteilungswehr. L.M.

