Volksbank Franken ehrte langjährige Mitglieder in Mudau

Mudau.Bei der Informationsversammlung der Volksbank Franken am Freitag in der Odenwaldhalle in Mudau wurden Alexandra Meixner, Christa Meixner, Silke Geier, Gernot Grimm, Petra Grimm, Klaus Horn, Monika Horn und Gabriele Knapp für 25-jährige Mitgliedschaft sowie Norbert Banschbach, Franz Frankhauser und Gernot Hauk für 50-jährige Mitgliedschaft und Friedrich Hofherr für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. Das Bild zeigt die Geehrten mit Bankdirektorin Karin Fleischer, Prokurist Reiner Kistner, Prokurist Wolfgang Mackert, Bereichsleiterin Heike Kohler-Mackert und Bürgermeister sowie Aufsichtsratsmitglied Dr. Norbert Rippberger. Bild: Volksbank

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019