Von der Großzügigkeit der Gäste überrascht

Schloßau.Ortsvorsteher Herbert Münkel ist mit Leib und Seele Schloßauer. Und weil ihm an seinem Heimatort viel liegt, hatte er seine Gäste anlässlich seines 70. Geburtstag um kleine Geldspenden zugunsten des örtlichen Kindergartens und der örtlichen Grundschule gebeten.

Vom Ergebnis und der enormen Großzügigkeit seiner Gäste war er selbst wohl am meisten überrascht, denn nachdem er den Betrag auch noch um seinen „Steuervorteil“ aufgestockt hatte, konnte der Bäckermeister dieser Tage im Beisein von Margot Trabold (Kindergartengeschäftsführerin der Verrechnungsstelle) an den Förderverein der Grundschule Schloßau und an den Kindergarten die stolzen Beträge von jeweils 4200 Euro übergeben. Es versteht sich von selbst, dass der Jubel an beiden Stellen so groß war wie der Dank von Pfarrer Klaus Vornberger und Rektor Markus Wellm mit ihren Teams. Das Bild zeigt Herbert Münkel (Mitte) zusammen mit Rektor Markus Wellm und Petra Grimm vom Förderverein (links) sowie Kindergartenleiterin Marina Reer und Elternbeiratsvorsitzende Sabrina Schwab (rechts) mit Pfarrer Klaus Vornberger, Pfarrgemeinderatsvorsitzendem Anton Fleischmann und seinen Stellvertreter Dieter Müller bei der Übergabe. Bild: Merkle