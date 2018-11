„Vor 66 Jahren, da fing alles an“

„Vor 66 Jahren, da fing das alles an, vor 66 Jahren wir hatten Spaß daran“, sang Michelle Korger zum Abschluss der gelungenen Jubiläumsveranstaltung der Karnevalsgesellschaft „Mudemer Wassersucher“.

Mudau. In der geschmackvoll geschmückten Odenwaldhalle zeigte die „KaGeMuWa“, dass sie noch längst nicht in die Jahre gekommen ist, sondern gerade so richtig in Fahrt ist. Im Mittelpunkt des perfekt durchorganisierten Jubiläumsabends unter der versierten Moderation von Angelo Walter und Daniel Schäfer, standen neben einem kurzweiligen Rahmenprogramm mit der Krachkapelle, der Juniorengarde der NG Lauda, Tanzmariechen Pia Röth aus Eberbach und Sängerin Michell Korger vor allem die Vorstellung des Jahresmottos, die Proklamation des Prinzenpaares, die internen Ordensverleihungen sowie Ehrungen durch den Verein und den Narrenring Main-Neckar.

„66 Johr scho alt – Hajo schallt’s durch de Odewald“ stellte Helmut Korger jr. als Vorsitzender der Mudauer Fastnachtsgesellschaft das Jahresmotto vor. Anschließend präsentierte er die drei Sitzungspräsidenten Angelo Walter, Daniel Schäfer und Florian Stuhl.

Neue Regenten vorgestellt

Ehrerbietig stehend begrüßte das zahlreich erschienene Narrenvolk, darunter Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, Ortsvorsteher Siegfried Buchelt sowie Pfarrerin Rebecca Stober eine Delegation des Narrenrings Main Neckar. Es folgten Abordnungen befreundeter Fastnachtsverein aus Amorbach, Waldstetten, Billigheim, Hainstadt, Osterburken, Limbach, Hettingen, Walldürn und Reisenbach.

Die Regentschaft in der fünften Jahreszeit werden heuer Ihre Lieblichkeit Prinzessin Nadine I. (Link) und seine Tollität Prinz Michael II. (Volk) aus Waldauerbach innehaben. „Mir sen beide Lehrer un hewwe die Zeit“, erklärten sie humorvoll bei der Proklamation und versprachen, das Grundgesetz zu beherzigen, das da sagt: „Alle Macht dem Volk“.

Eine gelungene Wahl, meinten auch die Grußwortredner, die voll des Lobes über den aktiven Fastnachtsverein mit dem rührigen Vorstand einer beispielhaften Jugendarbeit waren.

„Macht weiter so,“ war ihr Ratschlag, bevor die Moderatoren zu den Ehrungen überleiteten. Zum Auftakt ernannte Helmut Korger jr. den seit 1969 als Kassierer agierenden Rolf Link zum Ehrenschatzmeister. Hernach nahmen die Sitzungspräsidenten Ehrungen für 11, 22, 33, 44 und 55 Jahre Mitgliedschaft vor.

Grußworte

Stefan Schwab (Amorbach) als Vizepräsident des Narrenrings Main-Neckar würdigte mit Unterstützung seiner Präsidiumskollegen Heike Seifert (Lauda), Jörg Rathmann (Hainstadt), Martin Husfeldt (Neckarelz) und Ralf Lorenz (Mudau) die besonders aktiven Stützen der Mudauer Fastnacht.

Ehrung durch den Narrenring

Mit dem Verdienstorden des Narrenrings in Gold wurden Bernhard Breunig und Harald Lenz ausgezeichnet. Der Verdienstorden des Narrenrings in Gold mit Brilliant als höchste Auszeichnung des Verbandes wurde Walter Lorenz, einem Mann der ersten Stunde und nicht mehr wegzudenkender Aktivposten, verliehen.

Erstmals wurde die Vereidigung neuer Wassersucherräte durch den Wassersucher auf der Bühne vorgestellt. Die Anwärter, die alle bestanden, hatten ein ganz schönes Pensum in Sachen „Wasser“ zu bewältigen. Angefangen vom Trinken und Zuordnen bis zur Wünschelruten-Anzeige mit anschließender Taufe durch „Eau de Mudagne“ und Inhalieren des Narrensamens.

Die Chronik zum 66-jährigen Bestehen des Vereins präsentierte sehr kurzweilig in drei Etappen im Wechsel mit der Vorstellung von Ehrenmitgliedern, Verdienstordensträgern, Krachkapelle, Garden, Wassersucher, Jungwassersucher, Wassersucher- und Jungwassersucherrat Helmut Korger jr.

Demnach wurde der Verein KG „Mudemer Wassersucher“ 1952 „gezeugt“, 1953 geboren und 1954 getauft. Die Gründungsversammlung war im Café Waldfrieden und die Umtaufe von „Narrenverein Hajo“ in „KG Mudemer Wassersucher“ nach dem zunächst belächelten, aber doch erfolgreichen Wünschelrutenfund von Wasser an der Wasserscheide zwischen Main und Neckar auf dem Plateau des Odenwaldes zwischen Mudau und Langenelz.

Seitdem hat sich das örtliche Brauchtum mit Straßen- und Wirtschaftsfastnacht, der Gallionsfigur des Wassersuchers, tollen Prunksitzungen, Rosenmontagsumzügen und „Spreiselesvokaaf“ sowie Jahresverdienstorden, Fastnachtsausrufung und den vielen Traditionsfiguren dank vieler engagierter und kreativer Aktiven weiterentwickelt.

Chronik erhältlich

Näheres ist der attraktiven, informativen und mit vielen Fotos bestückte Chronik zu entnehmen, die käuflich zu erwerben ist.

Ehrenpräsident Erich Maier hatte in diesem Zusammenhang unglaubliche 40 000 Fotos gesichtet und ausgewertet.

Die Verantwortlichen der Karnevalsgesellschaft „Mudemer Wassersucher“ hatten für den Jubiläumsabend ein würdiges Programm zusammengestellt, ohne dass das zwanglose Feiern zur Musik von „No Limit“ mit Ralf Breunig, Dominik Münch und Helen Scholl nach dem offiziellen Teil zu kurz kam.

