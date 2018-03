Wasserschaden belastete die Finanzen

Anzeige

Sehr zufrieden zeigte sich der Vorsitzende mit dem Liederabend „Odenwald singt und klingt“ vor begeistertem Publikum in der ausverkauften Odenwaldhalle.

Weniger erfreulich sei ein Wasserschaden kurz vor dem Laurentiusmarkt gewesen. Ein Raum im Küchenbereich des Vereinsgebäudes habe komplett renoviert werden müssen. Deshalb werde man sich im laufenden Jahr mehr auf Kleinveranstaltungen in der vereinseigenen „Sängerlaube“ konzentrieren, um die angespannte Lage in der Vereinskasse wieder etwas verbessern zu können. Wegen zu hoher Kosten habe man zudem die kulinarische Weinprobe vorerst aus dem Programm genommen.

Auf die Inhalte der Veranstaltungen und Aktivitäten ging im Anschluss Schriftführer Gerald Hemberger ausführlich ein. Er erinnerte an die Teilnahme von drei Mannschaften am Vereinsschießen, an das Vereinsjubiläum mit großem Festumzug und zahlreichen Gästen, an die Teilnahme am Laurentiusmarkt und die Weihnachtsfeier.

Raimund Friedel, stellvertretender Kassier, bezeichnete den allgemeinen Kassenstand trotz erheblicher Ausgaben als zufriedenstellend. Da die Kassenprüfer Stefan Galm und Klaus Schork keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder dem Vorstand einstimmig Entlastung.

Die Wahl des Vorstands brachte folgende einstimmige Ergebnisse: Vorsitzender Wolfgang Radauscher, stellvertretender Vorsitzender Bernd Podesta, Schriftführer Gerald Hemberger, stellvertretender Schriftführer Manfred Müller, Kassier Andreas Müller, stellvertretender Kassier Raimund Friedel, Notenwart Harald Grimm, stellvertretender Notenwart Thomas Galm, Fahnenträger Andreas Scholl, Öffentlichkeitsreferent Uwe Lenz, Beiräte Klaus Burkhardt, Alois Friedel, Günter Rögner, Stefan Schäfer und Kurt Henrich, Revisoren Stefan Galm und Klaus Schork.

Fleißige Probenbesucher

Nach dem Bericht von Chorleiter Gerhard Bönig, der von einer guten Teilnahme an den Singstunden sprach und die Bereitschaft „Neues zu erlernen“ lobte, zeichneten Vorsitzender Radauscher und sein Stellvertreter Bernd Podesta eifrige Probenbesucher aus. Keinen Auftritt versäumt haben Alois Friedel, Raimund Friedel, Thomas Galm, Karl Herkert, Gerald Hemberger und Karl Heinz Keller. Maximal viermal gefehlt haben Bernhard Schäfer, Alois Schnorr, Rolf Link, Manfred Müller, Michael Schäfer und Helmut Korger jun.

Abschließend wurden mit Alois Schnorr (40 Jahre) und Thomas Galm (25 Jahre) zwei treue Mitglieder geehrt. Nach knapp 20 Jahren im engeren Vorstand, zuletzt als stellvertretender Vorsitzender, wurde Uwe Lenz verabschiedet.

Nach dem Beschluss für eine moderate Beitragserhöhung und dem Dank an alle Unterstützer erinnerte Vorsitzender Wolfgang Radauscher an die bevorstehenden Termine: 12. Mai Veranstaltung in der Sängerlaube, 13. Mai Caféhausnachmittag, 8. Juli Chortreff in Buchen, 15. Juli Primizfeier Frater Joachim, 15./16. September Laurentiusmarkt und 13. Oktober Liederabend in der Odenwaldhalle. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.03.2018