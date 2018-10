Weitere Gewerke vergeben

Mudau.Die Sanierungsarbeiten im Mudauer Rathaus sind im Plan und in vollem Gange. Aus diesem Grund konnte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im Sportheim des TV Reisenbach weitere Gewerke nach erfolgter Submission und Prüfungen durch das Büro Metzger-Ingenieure in Weikersheim vergeben.

So erhielt die Firma Pfänder aus Hausen am Bach den Auftrag zur Durchführung der Gebäudeautomation zum Auftragspreis von 44 984 Euro. Für die Installationen der Medientechnik wird die Firma Leinweber aus Adelsheim für 22.530 Euro zuständig sein.

Für die Umsetzung der gesamten Sanierungsmaßnahme stehen eine Million Euro im Vermögenshaushalt zur Verfügung, wobei bereits 849 913 Euro an Mitteln vergeben wurden.

Auf einer Fläche von 856 Hektar hat das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung in Stuttgart auf den Gemarkungen Reisenbach und Scheidental eine Flurbereinigung angeordnet. Markus Hüblein als Leiter des Fachdienstes Flurneuordnung im Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis berichtete dem Gemeinderat über den aktuellen Stand der Umsetzung.

Da man sich bereits in zwei Sitzungen im vergangenen Jahr mit dieser Thematik befasst hatte, galt für dieses Mal lediglich eine Kenntnisnahme der Zwischenbilanz und der Ideensammlung der Bürger.

Nachdem die Flurneuordnung in Scheidental von November 2006 begann und bis heute noch nicht abgeschlossen ist, vermutet man ein Ende der Wertermittlung und damit Baubeginn in Reisenbach 2020/21.

Die Wahl der TG-Vorstandschaft findet am 19. Oktober in der alten Schule in Reisenbach statt.

Neue Bauplätze

Beschlossen wurde die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Ortsteil Reisenbach auf einer vorläufigen Fläche von 0,61 Hektar. Das Ingenieur-Büro für Kommunalplanung aus Mosbach wurde mit den städtebaulichen Leistungen beauftragt. Grundlage für die Entscheidung des Gemeinderates war, dass die gemeindlichen Bauflächen im Baugebiet „Reisenbach Ost“ erschöpft sind und somit neues Baugebiet geschaffen werden soll.

Auch im Ortsteil Scheidental entstanden im Baugebiet „Neuer Garten II“ neue Bauplätze, wofür nun die Kostenfeststellung in Höhe von 283 536 Euro zur Kenntnis genommen wurde. Für die Bauarbeiten zeichneten die Firma Mackmull und für die Straßenbeleuchtung die Netze BW verantwortlich.

Für 33 909 Euro wurde die Mühltalstraße in Steinbach verbreitert, da sie für Winterdienst- und Müllfahrzeuge nur äußerst schwer befahrbar war. Im Zuge des Ausbaus der Prof.-Albert-Straße durch die Firma HF-Bau aus Balsbach wurde das dort angefallene Aushubmaterial talseitig eingebaut um eine Fahrbahnverbreiterung zu erreichen.

Straßennetz-Erhalt und -Ausbau

Dass man in Mudau auch weiterhin großen Wert auf den Erhalt und Ausbau des Straßen- und Wegenetzes legt, dokumentiert auch die Tatsache, dass der Buchweg in Mudau saniert wird. Hierbei wird nach dem Willen des Gemeinderates eine Erneuerung des Straßenunterbaues über die gesamte Fahrbahnbreite eine Wasserleitungserneuerung vorgenommen. Die Gesamtaufwendungen betragen 610 000 Euro. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.10.2018