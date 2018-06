Wettkampf auf der Minigolfanlage

Anzeige

Mudau/Mosbach.Erstmals in der Geschichte hat die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Mudau mit Sabine Friedel an der Spitze ihr jährliches Gemeindeturnier auf der Abenteuer-Minigolfanlage „Input“ in Mosbach ausgetragen. Fast drei Stunden dauerte der Wettkampf der neun Teams, bis der Sieger feststand. Bei der Siegerehrung im Beisein von Mudaus Gesamtkommandant Markus Peiß nahmen alle teilnehmenden Mannschaften eine Urkunde entgegen. Den Wanderpokal der Gemeinde Mudau nahm die Siegermannschaft aus Schloßau entgegen. Auf Platz Zwei folgte das Team Reisenbach I und auf dem dritten Rang platzierte sich Donebach-Mörschenhardt. In den weiteren Platzierungen folgten: Steinbach, Reisenbach II, Mudau, Limbach I, Langenelz und Limbach II. L.M.