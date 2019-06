Workshop über Wildkräuter

Mudau.In der Natur wachsen viele gesunde und schmackhafte Wild- und Heilkräuter, die oft – meist unbeachtet – direkt von der Haustür gedeihen.

Oft werden sie als Unkraut beschimpft und ausgerissen. Nach dem tollen Abend in der Schule hat der Vorstand der Siedler- und Gartenfreunde Mudau die zertifizierte Kräuterpädagogin Sigi Wünst aus Schloßau noch einmal gebeten, Interessierte an ihrem Fachwissen teilhaben zu lassen. Dieses Mal in einem Kräuterworkshop am Freitag, 28. Juni. Treffpunkt ist um 16 Uhr in der Mörschenhardter Straße 27 in Schloßau.

Für die etwa dreistündige Wanderung und die gesammelten Kräuter sollen Sammelkörbchen oder Stofftaschen, Schneidebrettchen und ein Messer mitgebracht werden. Auf wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk ist zu achten.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung unter Telefon 06284/7508. Mitglieder können kostenlos, Nicht-Mitglieder für einen Kostenbeitrag teilnehmen. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019