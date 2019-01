Zahlreiche Titel und Preise errungen

Mudau.Zur Jahresabschlussfeier des Kleintierzuchtvereins Mudau begrüßte Vorsitzender Edwin Haun eine stattliche Zahl von Mitgliedern im Züchterheim. Der Gemeinde und den örtlichen Vereinen dankte er für die harmonische Zusammenarbeit und erinnerte an das Vereinsgeschehen im vergangenen Jahr. So habe man im Rahmen von Erhaltungs- und Sanierungsarbeiten den Parkplatz vor dem Züchterheim mit einer neuen Schotterdecke versehen und das Vorgebäude neu hergerichtet.

Hoher Stellenwert

Den hohen Stellenwert in der regionalen Kleintierzucht dokumentierten die Mudauer Züchter bei zahlreichen regionalen und überregionalen Ausstellungen mit ersten Preisen und hervorragenden Bewertungen. Etwa bei der Kreiskaninchenschau in Schefflenz, wo acht Titel nach Mudau gingen.

Ausgezeichnet wurden dabei nach den Worten des Vorsitzenden Anna Hemberger mit „Deutsche Riesen blau“, Tobias Throm mit „Blaue Wiener“, Kuno Heneka mit „Rheinische Schecken“, Karlheinz Zimmermann mit „Deutsche Kleinwidder grau“, Claudia Sammet mit „Kleinsilber gelb“, Gerhard Sammet mit „Holländer Thüringer farbig“, Edwin Haun mit „Hermelin Blauaugen“ und Pia Heneka mit „Löwenköpfchen“.

1448,5 Punkte errungen

Bei der Vergabe der Kreismeisterschaft belegte man einen guten zweiten Platz mit 1448,5 Punkten und im Nachwuchsbereich errangen die Mudauer Züchter sogar den Jugendkreismeistertitel erringen.

Gewinner der Ehrenbänder des Kreisverbandes waren Karlheinz Zimmermann mit seinen „Deutschen Kleinwiddern grau“ (97,5 Punkte), Edwin Haun mit „Hermelin Blauaugen“ (97,5 Punkte) und Marvin Roos, der mit seinem „Hermelin Blauauge“ und 98 Punkten das beste Tier im Jugendbereich präsentierem konnte.

Bei der Badischen Landes-Rassekaninchen-Schau in Offenburg mit mehr als 4000 ausgestellten Tieren gingen gleich zwei Landesmeistertitel und ein Vize-Titel bei der Jugend an den Kleintierzuchtverein Mudau. Anna Hemberger mit ihren „Deutschen Riesen blau“, Edwin Haun mit „Farbenzwergen rhönfarbig“ und Marvin Roos mit seinen „Hermelin Blauaugen“ nahmen neben den Titeln auch Ehrenurkunden und Pokale in Empfang.

Erste Preise für ihr hervorragendes Zuchtmaterial gingen an Kuno Heneka, Gerhard Sammet, Tobias Throm, Karlheinz Zimmermann und Pia Heneka.

Weiteres Großereignis

Abschließend der Jahresabschlussfeier wies Vorsitzender Haun darauf hin, dass mit der Odenwald-Bauland-Rassekaninchenschau am 16. und 17. Februar das nächste Großereignis für die Kleintierzüchter in Mudau ansteht. L.M.

